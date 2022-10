‘Ajax wil aanval opnieuw versterken en informeert naar 21-jarige Deen’

Zaterdag, 15 oktober 2022 om 18:51 • Jordi Tomasowa

Gustav Isaksen staat op de radar van Ajax, zo meldt Il Corriere dello Sport. De 21-jarige aanvaller speelde onlangs tweemaal met FC Midtjylland tegen Feyenoord in de Europa League. Volgens het Italiaanse medium zou algemeen directeur Edwin van der Sar al na het eerste duel met de Rotterdammers zijn interesse in Isaksen kenbaar hebben gemaakt. De Deens jeugdinternational moet naar verluidt 4,5 miljoen euro kosten.

Isaksen komt uit de jeugdopleiding van Midtjylland en maakte in 2019 zijn debuut voor de Deense topclub. De aanvaller veroverde afgelopen seizoen een basisplaats bij Midtjylland en is ook onder de nieuwe trainer Albert Capellas een onbetwiste basisspeler. In totaal kwam hij al 111 officiële duels in actie namens Midtjylland. Hierin was hij goed voor zeventien goals en elf assists. In competitieverband was hij dit seizoen al vier keer trefzeker.

Ook tijdens de huidige Europa League-campagne van Midtjylland liet Isaksen zich al volop gelden. Zo vond hij het net tijdens de overtuigende 5-1 zege op Lazio en was hij begin op oktober met een rake volley verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer tegen Feyenoord (2-2). Volgens Il Corriere dello Sport heeft Van der Sar na het duel in Denemarken bij Midtjylland navraag gedaan naar Isaksen.

Isaksen beschikt bij Midtjylland nog over een contract tot medio 2024. Hij moet volgens de Italiaanse sportkrant 4,5 miljoen euro kosten. Naast Ajax, zouden ook AC Milan en Fiorentina de vleugelaanvaller op de korrel hebben. Feyenoord-trainer Arne Slot liet zich woensdag in aanloop naar het treffen met de Denen nog positief uit over Isaksen. “Isaksen is inderdaad een van Midtjylland's meest dreigende aanvallers. Maar wij hebben met Dilrosun en Wålemark ook twee gelijksoortige types voorin. Aangezien we die aangetrokken hebben, geeft dat aan dat deze speler wellicht ook door ons als goed werd bevonden. Maar hij speelt bij Midtjylland.”