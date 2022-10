PEC maakt Keuken Kampioen Divisie in topper vol goals weer spannend

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 22:04 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:16

PEC Zwolle heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de strijd om de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis wonnen de Zwollenaren met 3-2 van koploper Heracles Almelo. Gervane Kastaneer maakte de openingstreffer, waarna Lennart Thy twee treffers voor zijn rekening nam. Samuel Armenteros en Rigino Cicilia maakten het nog spannend, maar de thuisploeg trok de drie punten over de streep. Daarmee bedraagt het gat op de ranglijst tussen beide teams nog maar twee punten.

PEC ging vorige week met 3-0 onderuit bij FC Dordrecht en ten opzichte van dat duel voerde trainer Dick Schreuder vier wijzigingen door. Doelman Jasper Schendelaar, Rav van den Berg, Luis Görlich en Kastaneer verschenen allemaal aan de aftrap tegen Heracles, terwijl Mike Hauptmeijer, Melayro Bogarde, Gabi Caschili en Apostolos Vellios genoegen moesten nemen met een plek op de bank. Bij Heracles was er slechts één wijziging ten opzichte van het vorige duel (3-2 winst op De Graafschap): Marco Rente startte in het hart van de verdediging, op de plek waar vorige week nog Sven Sonnenberg stond. Michael Brouwer en Emil Hansson, die vrijdagavond allebei een Bronzen Kampioensschild in de wacht sleepten, begonnen ‘vanzelfsprekend’ ook in de basis.

?????? ?????????????????? ???? ???????????? ??@PECZwolle staat met 3-1 voor waarbij de mooiste op naam staat van Lennart Thy ?? ?? Voetbal op Vrijdag ?? ESPN pic.twitter.com/l79BYCPcQj — ESPN NL (@ESPNnl) October 14, 2022

In de doelpuntrijke eerste helft was het de thuisploeg die de openingstreffer maakte. Na een klein half uur belandde een steekpass van Davy van den Berg bij Kastaneer, die via de voet van Heraclied Rente binnenschoot. Daarna ging het snel, want tien minuten later stond het al 3-0. Eerst lepelde Thomas van den Belt de bal naar Görlich, die vervolgens breed gaf op Thy: 2-0. Diezelfde Thy was niet veel later ook het eindstation bij de derde Zwolse treffer: een diepe bal schoot door en belandde voor de voeten van de Duitser, die met een fraaie knal de wedstrijd al leek te beslissen. Overigens leek Kastaneer hands te maken voordat de bal bij Thy belandde, maar scheidsrechter Rob Dieperink keurde de treffer niet af. In de blessuretijd van de eerste helft deed Heracles iets terug via Armenteros, die de bal van doelman Brouwer ontving en na een versnelling de 3-1 binnenschoot.

Het tweede bedrijf was aanzienlijk minder spectaculair, al vielen er wel kansen te noteren. Zo schoot Emil Hansson over en naast, zag Van den Berg zijn schot in het zijnet belanden en kopte Kastaneer maar net over. Een kwartier voor tijd werd het duel tijdelijk stilgelegd, toen supporters van PEC een spandoek lieten zien die onlangs was gestolen van Heracles-supporters. Het uitvak reageerde woedend en gooide bier, stoeltjes en vuurwerk op het veld. Na een paar minuten werd de wedstrijd hervat. Kastaneer kon het duel vervolgens definitief beslissen, maar Brouwer bracht redding. In de daaropvolgende aanval was het Heracles dat wél doel trof: Armenteros gaf de bal laag voor, waarna Cicilia de 3-2 kon maken. Verder kwamen de Almeloërs echter niet, waardoor de drie punten in Zwolle bleven.