RKC Waalwijk drukt FC Groningen dieper in moeras na zege in Euroborg

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 21:55 • Sam Vreeswijk

RKC Waalwijk heeft zich door een 2-3 zege bij FC Groningen in de subtop van de Eredivisie gemeld. De ploeg van trainer Joseph Oosting zag Ricardo Pepi twee keer scoren voor de thuisploeg, maar trok dankzij twee goals van Mika Biereth en een benutte penalty van Dario Van den Buijs aan het langste eind. RKC staat daardoor voorlopig op de zesde plek in de Eredivisie. FC Groningen, dat vanaf minuut 36 met tien man speelde na een rode kaart voor Radinio Balker, blijft twaalfde.

De thuisploeg ging vorig weekend in eigen huis hard onderuit tegen AZ (1-4). Ten opzichte van dat duel moest trainer Frank Wormuth vrijdagavond noodgedwongen twee wijzigingen doorvoeren: rechtsback Liam van Gelderen (geblesseerd) en centrale verdediger Neraysho Kasanwirjo (ziek) waren er niet bij, waardoor Damil Dankerlui en Mike te Wierik aan de aftrap stonden tegen RKC. De bezoekers moesten het doen zonder aanvoerder Michiel Kramer, die niet fit genoeg was. Hij werd voorin vervangen door Roy Kuijpers.

???? Ricardo Pepi (19 jaar, 271 dagen) scoort voor de derde opeenvolgende Eredivisie-wedstrijd. Alleen Ronald Koeman & Richairo Živkovic deden dat op jongere leeftijd voor @fcgroningen. pic.twitter.com/0FWs3oW1tT — ESPN NL (@ESPNnl) October 7, 2022

RKC maakte al gauw duidelijk dat het de lange busreis naar Groningen niet had afgelegd om met lege handen terug te keren naar huis. Via linksback Thierry Lutonda stond na vijftig seconden al bijna de 0-1 op het bord, maar zijn schot ging net voorlangs. Diezelfde Lutonda beging na een klein kwartier een overtreding in het eigen strafschopgebied. Na inmenging van de VAR werd de bal op de stip gelegd, waarna Pepi zijn derde treffer van het seizoen binnenschoot. Groningen leek de zaakjes prima op orde te hebben, kwam via Pepi en Tomas Suslov bijna op 2-0, maar zag niet veel later alles veranderen. De doorgebroken Kuijpers werd neergehaald door Balker, de FC Groningen-verdediger kon gaan douchen en Van den Buijs benutte de toegekende strafschop: 1-1.

Vlak na rust leek RKC voor het eerst op voorsprong te komen via Kuijpers, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Na een uur spelen was het alsnog raak: na goed druk zetten van Julian Lelieveld kwam de bal bij Biereth terecht, die oog in oog met doelman Michael Verrips niet faalde. Het tiental van FC Groningen kwam een kwartier voor tijd op gelijke hoogte via opnieuw Pepi, na een combinatie met Florian Krüger. Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de gelijke stand, want vier minuten later was het alweer 2-3: Iliass Bel Hassani gaf een diepe bal op Biereth, de spits omspeelde Verrips en kon zo de winnende treffer binnenschuiven. Daarmee drukte hij Groningen nog dieper in de zorgen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 AZ 8 6 2 0 11 20 2 Ajax 8 6 1 1 17 19 3 PSV 8 6 0 2 15 18 4 Feyenoord 8 5 2 1 11 17 5 FC Twente 8 5 1 2 10 16 6 sc Heerenveen 8 3 4 1 1 13 7 RKC Waalwijk 9 3 4 2 6 13 8 FC Utrecht 8 3 3 2 0 12 9 Sparta Rotterdam 8 3 2 3 1 11 10 NEC 8 1 6 1 2 9 11 Excelsior 8 3 0 5 -9 9 12 FC Groningen 9 2 2 5 -9 8 13 Go Ahead Eagles 8 2 1 5 -5 7 14 Fortuna Sittard 8 2 1 5 -6 7 15 SC Cambuur 8 2 1 5 -6 7 16 Vitesse 8 1 2 5 -12 5 17 FC Emmen 8 1 2 5 -12 5 18 FC Volendam 8 1 2 5 -15 5

= Eredivisie