Ongekende beelden: Den Bosch-hooligans in stadion slaags met Willem II-fans

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 21:38 • Laatste update: 23:36

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Willem II en FC Den Bosch is vrijdagavond uitgelopen op supportersrellen. De uitsupporters van Den Bosch misdroegen zich voortdurend door vuurwerk op het veld te gooien en raakten vervolgens – toen het duel al voor de tweede keer was gestaakt – slaags met de thuisfans van Willem II. De ME heeft het vak met Den Bosch-fans inmiddels ontruimd. De wedstrijd werd om 21.45 uur na een lange onderbreking hervat bij een 0-1 stand in de achttiende minuut.

Al voorafgaand aan het duel gooiden de fans vanuit het uitvak vuurwerk op het veld en tijdens het duel werd het nog erger. Slechts 44 seconden waren gespeeld toen Faris Hammouti een lage voorzet van Anass Ahannach kon binnentikken: 0-1 voor Den Bosch. De supporters in het uitvak gooiden bij het juichen opmerkelijk genoeg bier naar hun eigen spelers. Daar bleef het niet bij, want scheidsrechter Martin Pérez moest de wedstrijd in de eerste helft tot tweemaal toe stilleggen vanwege vuurwerk dat door Den Bosch-fans werd gegooid.

Beelden die we normaal nooit meer zien in Nederland: Een confrontatie IN het stadion tussen Willem II (onder) en FC Den Bosch (boven). #WILDBO pic.twitter.com/utNCXgts6M — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 7, 2022

Op beelden die gedeeld worden op Twitter is te zien dat fans van Den Bosch en Willem II daarna het gangpad tussen het uitvak en de thuisvakken wisten te bereiken. Daar brak vervolgens een hevig gevecht uit. De fans van Den Bosch stonden bovenaan de trappen, de supporters van de Tilburgers onderaan. Politie was toen nog niet te bekennen, maar later kwam de ME het vak van Den Bosch in om de supporters uit het Koning Willem II stadion te halen. De spelers kregen twintig minuten de tijd om een nieuwe warming-up te doen, waarna het duel om 21.45 uur in minuut achttien werd hervat.