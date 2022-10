Aanhoudend blessureleed noopt Franck Ribéry (39) tot beëindigen carrière

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 10:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:56

Franck Ribéry staat op het punt om zijn afscheid als voetballer aan te kondigen, melden Sky Italia en L'Équipe. De 39-jarige Fransman heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij het Italiaanse Salernitana, maar laat dit ontbinden vanwege aanhoudend blessureleed. Vermoedelijk is er voor Ribéry, die zijn meest succesvolle tijd kende bij Bayern München en bijna alles won op clubniveau, wel een andere functie weggelegd bij Salernitana.

Ribéry kwam vorig jaar zomer over van Fiorentina, maar bleef kampen met knieproblemen. Waar hij vorig jaar tot 23 competitiewedstrijden kwam, waarvan zestien als basisspeler, kwam hij dit seizoen tot dusver slechts één keer in actie. De laatste keer dat hij speelminuten maakte was op 14 augustus in de met 0-1 verloren competitiewedstrijd tegen AS Roma. De problemen aan zijn knie hebben hem nu doen besluiten om vroegtijdig een punt te zetten achter zijn carrière, melden bovengenoemde media. Het contract van Ribéry liep nog door tot medio 2023.

De Fransman begon zijn loopbaan in zijn thuisland bij Boulogne, alvorens hij de shirts van Olympique Alès, Stade Brest en FC Metz droeg. Via Galatasaray en Olympique Marseille beleefde hij de beste fase uit zijn carrière bij Bayern, waar hij nagenoeg alles won wat er te winnen viel. Met de Duitse recordkampioen schreef hij in 2013 de Champions League op zijn naam. In datzelfde jaar won Bayern de landstitel, de Europese Super Cup, de wereldbeker voor clubteams en het bekertoernooi. Als bekroning werd Ribéry in Frankrijk uitgeroepen tot Frans voetballer van het jaar.

Namens de Franse nationale ploeg nam Ribéry deel aan het EK 2012 in Polen en Oekraïne, waar de ploeg van toenmalig bondscoach Laurent Blanc in de kwartfinales met 2–0 werd uitgeschakeld door titelverdediger Spanje. Voor het WK in 2014 zegde hij noodgedwongen af vanwege een slepende rugblessure. Een maand later maakte Ribéry bekend te zullen stoppen als international. In totaal kwam hij 81 keer uit voor de nationale ploeg, waarin hij goed was voor zestien doelpunten.