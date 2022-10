Ernstige blessure Gulácsi biedt kansen voor ex-Heraclied bij RB Leipzig

Donderdag, 6 oktober 2022 om 11:54 • Wessel Antes • Laatste update: 12:17

Het seizoen van Péter Gulácsi zit er hoogstwaarschijnlijk al op, zo meldt zijn club RB Leipzig via de officiële kanalen. De 32-jarige doelman raakte woensdagavond tegen Celtic al na tien minuten ernstig geblesseerd aan zijn knie en werd vervangen door ex-Heraclied Janis Blaswich. De Duitser lijkt zich zodoende op te kunnen gaan maken voor een rol als eerste keeper.

Gulácsi moest woensdag al in de tiende minuut per brancard het veld afgedragen worden. De Hongaarse doelman maakte een gekke draai tijdens het uitverdedigen, waarna hij het direct uitschreeuwde van de pijn. Inmiddels is duidelijk dat Gulácsi een zware kruisbandblessure heeft opgelopen. Leipzig won het Champions League-duel nog wel, met 3-1 van Celtic.

Voor Blaswich betekende zijn invalbeurt op 31-jarige leeftijd zijn debuut in de Champions League. In de Bundesliga speelde de sluitpost al wel mee in de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin (2-1 nederlaag) en thuis tegen VfL Wolfsburg (2-0 winst). Ook in de DFB-Pokal mocht Blaswich al zijn opwachting maken: tegen Teutonia 05 stond de Duitser negentig minuten onder de lat tijdens de 0-8 uitzege.

Blaswich kwam deze zomer transfervrij over van Heracles Almelo. Met de Almeloërs degradeerde de sluitpost vorig seizoen naar de Keuken Kampioen Divisie. Desalniettemin stond Blaswich bij Heracles bekend als een betrouwbare doelman. In totaal speelde hij 110 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 27 keer de nul hield. Aanstaande zaterdag staat voor Leipzig in de Bundesliga de uitwedstrijd bij FSV Mainz 05 op het programma, waarna op dinsdag een uitwedstrijd op Celtic Park wacht.