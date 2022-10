Onderhoud De Kuip loopt vertraging op door beperkte financiële mogelijkheden

Zondag, 2 oktober 2022 om 18:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:57

Stadion De Kuip is aan een flinke onderhoudsbeurt toe, maar het benodigde geld is daarvoor niet beschikbaar. Dat meldt RTV Rijnmond. Eind april werd definitief bekend dat de stekker uit Feyenoord City werd getrokken en dat de Rotterdammers zich richten op een langer verblijf in De Kuip. Voor het onderhoud, dat door Stadion Feijenoord betaald dient te worden, is een aardig geldbedrag nodig en dat is er momenteel niet.

Verschillende faciliteiten in het stadion zijn nog niet van het gewenste niveau. Zo is er veel kritiek op de gesteldheid van de toiletten en wordt er tevens geklaagd over het geringe aantal horecavoorzieningen. Ook de toegangspoorten van het stadion zijn aan onderhoud toe. Puur het onderhoud in het stadion zou een bedrag tussen de tien en vijftien miljoen euro moeten kosten. Een grootschalige renovatie is op dit moment onhaalbaar en dus niet aan de orde. Feyenoord huurt het stadion bij Stadion Feijenoord, waardoor de kosten van het onderhoud terechtkomen bij het stadion en niet de voetbalclub. Omdat het stadion verantwoordelijk is voor het onderhoud, duurt het proces lang.

Bekijk hier het item met Sven van Beek.

Waar Feyenoord het geld wel heeft, zijn de financiële mogelijkheden voor Stadion Feijenoord een stuk minder. Met een maximale investeringsruimte van anderhalf miljoen euro voor dit lopende seizoen kunnen slechts enkele zaken worden onderhouden. “Na de herfinanciering ontstaat er hopelijk meer financiële ruimte om extra investeringen te kunnen doen,” zegt stadiondirecteur Jan van Merwijk daarover. Met de herfinanciering doelt hij op het werk dat wordt verricht aan de bruglening van 17,5 miljoen euro die Stadion Feijenoord met Goldman Sachs heeft afgesloten.

Wat naast de beperkte financiële mogelijkheden ook meespeelt in het moeizame proces, is het feit dat er simpelweg weinig mensen voorhanden zijn. Van Merwijk vervult zijn rol tot eind 2022, terwijl rechterhand Carl Berg al langere tijd ziek thuis zit. Toch is er wel een begin gemaakt aan enkele zaken, meldde Van Merwijk onlangs aan het blad Perspectief. Zo heeft het stadion de overstap naar een cashless betalingssysteem gemaakt en kan er niet meer worden betaald met muntjes in de catering. “Verder zijn we gestart met het aanpakken van de riolering en het upgraden van een aantal toiletten", vertelde Van Merwijk. Ook wist hij te melden dat het videocamerasysteem een upgrade heeft gehad en dat er onderhoud aan de brandmeldinstallatie is uitgevoerd.