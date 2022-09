VZ 5: Oranje bij favorieten voor WK-eindzege; te kleine doelen bij Ajax

Vrijdag, 30 september 2022 om 00:00 • Mart van Mourik

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Ajax komt met reactie na opmerkelijke constatering: ‘We betreuren dit’

Jonas Eidevall, de trainer van de vrouwen van Arsenal, heeft na afloop van de met 0-1 gewonnen wedstrijd op Sportpark De Toekomst tegen Ajax een opvallende uitspraak gedaan. De Noor viel in Amsterdam namelijk van de ene verbazing in de andere en beweert dat de doelen op het hoofdveld van het Ajax-sportpark te klein waren. De club uit de hoofdstad heeft ondertussen excuses aangeboden.

Yilmaz kijkt op van Nederlandse kleedkamer: ‘In Turkije is het precies andersom’

Burak Yilmaz blikt terug op zijn eerste weken in Limburg. Afgelopen zomer maakte de spits de verrassende overstap van Lille OSC naar Fortuna Sittard, waar hij, zo vertelt hij in gesprek met ESPN, veel hoopt te leren ter voorbereiding op zijn aanstaande trainerscarrière. “Voor mij is Nederland een voetbalinstituut, net als Brazilië”, aldus Yilmaz.

Pogba doorbreekt stilzwijgen en reageert op poging tot afpersing van broer

Paul Pogba heeft gereageerd op de chantagekwestie rondom hem en zijn broer Mathias. De ex-speler van Sparta Rotterdam zou samen met een groep jeugdvrienden hebben geprobeerd om Paul miljoenen euro's afhandig te maken. Zo dreigde Mathias om details over het privéleven van zijn jongere broer te openbaren. In gesprek met GQ reageert het slachtoffer kort op de situatie.

Sarina Wiegman wordt gelinkt aan bondscoachschap bij Engelse mannen

Sarina Wiegman wordt in Engeland genoemd als mogelijke opvolger van Gareth Southgate als bondscoach van de mannenploeg. The Athletic stelt dat de Engelse voetbalbond haar op een kandidatenlijst zou moeten zetten en dat het verstandig zou zijn om de Nederlandse coach mee te nemen naar het komende WK om vast wat ervaring op te doen.

Oranje wordt bij de vier topfavorieten voor de wereldtitel geschaard

Nederland is een van de vier grootste kanshebbers op de wereldtitel. Dat stelt The Guardian op basis van onderzoek. De twee toplanden uit Zuid-Amerika, Brazilië en Argentinië, hebben volgens de Engelse kwaliteitskrant de meeste kans op het winnen van de felbegeerde trofee.

