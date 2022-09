PSV speelt gelijk tijdens besloten oefenduel; goed nieuws uit ziekenboeg

Vrijdag, 23 september 2022 om 09:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:24

PSV heeft donderdagavond in een besloten oefenduel met 1-1 gelijkgespeeld tegen Oud-Heverlee Leuven. De Eindhovenaren traden aan met een combinatie-elftal van van PSV’ers en Jong PSV’ers. Ki-Jana Hoever zorgde met een knal van afstand voor de enige Eindhovense treffer.

Bij de besloten oefenwedstrijd mochten donderdagavond geen journalisten aanwezig zijn. “Niemand die echt wakker lag van de uitslag, want het was een soort gecombineerde training met een wedstrijd”, schrijft het Eindhovens Dagblad. Dat Hoever met een fraaie treffer van afstand het doel vond, moet voor hem volgens de krant desondanks toch als een opsteker hebben gevoeld. De van Wolverhampton Wanderers gehuurde rechtsback kon Ruud van Nistelrooij nog niet imponeren en werd door de trainer van PSV vorige halverwege augustus teruggezet naar het beloftenteam.

De club communiceerde afgelopen dinsdag dat Noni Madueke en Luuk de Jong zich weer hebben laten zien op het trainingsveld. Het tweetal stond de voorbije weken aan de kant met uiteenlopende blessures, maar traint inmiddels weer individueel. De officiële prognose is nog steeds dat Madueke er tot het WK in Qatar uitligt, terwijl de hoop is dat De Jong na de interlandperiode snel zijn rentree kan maken. PSV wacht op zaterdag 1 oktober een uitduel met SC Cambuur.

Bij Jong PSV is er ook nog positief nieuws te melden uit de ziekenboeg. Een van de grotere talenten maakte na een jaar zijn rentree. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt dat centrumverdediger Emmanuel van de Blaak met PSV Onder 18 tegen de leeftijdsgenoten van FC Groningen een helft speelde. Fodé Fofana, een ander talent uit de opleiding van PSV, staat volgende maand waarschijnlijk voor zijn rentree.