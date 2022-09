Oranje op rapport: Berghuis blinkt uit, de zwakste man haalt eindsignaal niet

Donderdag, 22 september 2022 om 22:47 • Laatste update: 23:38

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond de Nations League-wedstrijd tegen Polen met 0-2 gewonnen. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Polen

SPELER CIJFER Remko Pasveer 6 Denzel Dumfries 6,5 Jurriën Timber 7 Virgil van Dijk 6,5 Nathan Aké 6,5 Daley Blind 5,5 Teun Koopmeiners - Frenkie de Jong 6 Cody Gakpo 6,5 Steven Bergwijn 6 Memphis Depay 5 Steven Berghuis 7,5 Marten de Roon 5,5 Vincent Janssen - Kenneth Taylor - Wout Weghorst -

De opvallendste spelers bij Oranje

Remko Pasveer: 6

Pasveer verrichte de reddingen die van een keeper verwacht mogen worden: één op een matig afstandsschot van Sebastian Szymanski en één op een schot richting verre hoek van Nicola Zalewski. Behoudens die momenten waren de Polen niet bij machte om Pasveer in de problemen te brengen.

Denzel Dumfries: 6,5

Nederland had achterin de zaakjes als geheel elftal op orde, hetgeen Dumfries de mogelijkheid bood om zich volop te mengen in het aanvalsspel. De opgestoomde rechtsback leverde voor rust een uitstekende assist op Gakpo, die het openingsdoelpunt voor het intikken kreeg. Na rust leek Dumfries knap achter de defensie van Polen te duiken. Hij werd ten val gebracht en dacht recht te hebben op een penalty, maar vond geen gehoor bij de scheidsrechter.

Jurriën Timber: 7

Timber speelde een uitstekende wedstrijd, waarin hij zich zowel in verdedigend als opbouwend opzicht liet gelden. De centrumverdediger haalde voor rust de angel uit twee dreigende aanvallen met intercepties op respectievelijk Sebastian Szymanski en Piotr Zielinski.

Daley Blind: 5,5

De zwakte van Blind werd eenmaal pijnlijk zichtbaar, toen de linksback er kort na rust finaal uit werd gelopen door de diepgaande Przemyslaw Frankowski. Tot grote opluchting van Blind verzuimde Arek Milik vervolgens om de voorzet van Frankowski binnen te lopen. Blind liet zich ook in positieve zin zien: een goede loopactie werd in de eerste helft op waarde geschat door Berghuis, maar Blind was ongelukkig in de afronding.

Frenkie de Jong: 6

Veel hangt in de opbouw van Oranje af van De Jong. De middenvelder wordt geacht de oplossing vooruit te vinden, maar slaagde daar – mede door de korte mandekking van Polen – slechts bij momenten in. Na een kwartier verstuurde De Jong een onbegrijpelijke pass richting niemandsland, kort voor rust liet hij zich makkelijk van de bal zetten door Robert Lewandowski.

Steven Bergwijn 6

Bergwijn was totaal onzichtbaar, totdat de aanvaller van Ajax na precies een uur spelen een succesvolle een-twee opzette met de net ingevallen Vincent Janssen. Met een geplaatste schuiver richting verre hoek zette Bergwijn de 2-0 op het scorebord, en redde daarmee zijn eigen rapportcijfer. Na zijn doelpunt toonde Bergwijn zich iets actiever en zette hij twee keer succesvol een veelbelovende aanval op.

Memphis Depay: 5

Depay kan terugkijken op slechts één geslaagde actie: de voorassist op Dumfries bij het openingsdoelpunt van Gakpo, waarmee Depay de vlotlopende Oranje-aanval prachtig versnelde. Daarna lukte vrijwel niets meer bij de aanvaller van Barcelona: telkens als Oranje de spits zocht als aanspeelpunt liet Depay zich de bal ontfutselen door een Pool. Ook dichter bij de goal van de tegenstander ging het mis: een kansrijke counter eind eerste helft faalde jammerlijk door een verkeerde pass van Depay op Bergwijn. Na vijftig minuten viel Depay uit met een blessure.

Steven Berghuis: 7,5

Een onverwachts snelle invalbeurt in de zesde minuut bracht Berghuis niet van zijn stuk. Integendeel, want de aanvallende middenvelder wierp zich direct op tot de spil in het aanvalsspel van Oranje. Zijn passes versnelden het spel bij Oranje. Door zich uit te laten zakken naar de rechterkant zette de Ajacied het openingsdoelpunt van Gakpo in gang. Daarvoor al zette Berghuis met een uitstekende indraaiende voorzet Blind compleet vrij voor het doel.