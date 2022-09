Hoe een jeugdproduct van Feyenoord nu furore maakt in de Noorse Eliteserien

Donderdag, 15 september 2022 om 09:30 • Wessel Antes • Laatste update: 09:30

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Ian Smeulers, die vrijwel alle jeugdelftallen doorliep als linksback bij Feyenoord. Hij is nu vaste waarde in de basiself van Sandefjord Fotball dat uitkomt in de Eliteserien, het hoogste niveau van Noorwegen.

Door Wessel Antes

Waar Feyenoord in de afgelopen seizoenen met Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes, Fredrik André Bjørkan, Sondre Skogen en Mikael Tørset Johnsen verschillende Noren naar Rotterdam haalde, bewandelde slechts één speler de omgekeerde weg: Ian Smeulers. De 22-jarige linksback tekende in de zomer van 2021 een contract bij Sandefjord, waar hij sindsdien steevast basisspeler is. Maar hoe komt een jongen uit Barendrecht plotseling terecht bij een vrij onbekende club uit Noorwegen?

Lang droomde Smeulers van spelen in De Kuip. Hij maakte deel uit van een succesvolle lichting aan jeugdspelers met onder meer Orkun Kökçü, Lutsharel Geertruida en Wouter Burger. Ruim vijftien jaar speelde de linkspoot in de jeugdopleiding van Feyenoord, de club die hij al heel zijn leven support. “Ik heb heel veel gevoel bij Feyenoord omdat ik eigenlijk mijn hele leven bij de club heb doorgebracht. Toen ik daar aankwam was ik vijf of zes jaar oud. Tot mijn 21ste heb ik vrijwel elke dag rondgelopen op Varkenoord. Zelf kom ik ook uit de buurt van Rotterdam, dus dat is dan extra bijzonder.”

Smeulers als speler van Feyenoord Onder 19 tegen Manchester City in de Youth League

Bij Feyenoord speelde Smeulers met de Onder 19 in de Youth League. Een seizoen waaraan hij veel warme herinneringen heeft overgehouden. “Dat jaar speelde ik een goed seizoen en hadden we een geweldig team. Afsluitend wonnen we ook nog de bekerfinale tegen PSV op Varkenoord. Dat is een wedstrijd waar ik vaak aan terugdenk. Bijna iedereen uit dat team heeft het betaald voetbal gehaald. Het leuke was dat we heel hecht waren, ook buiten het veld. Met Wouter Burger ben ik nog op vakantie geweest, terwijl ik Achraf (El Bouchataoui, red.) soms zie als ik terug ben in Rotterdam. De rest spreek ik regelmatig online via social media.”

Uiteindelijk mocht Smeulers zijn officieuze basisdebuut maken voor Feyenoord in een oefenwedstrijd tegen FC Twente in De Kuip. “Dat is een ervaring die niemand mij meer afpakt. Iets dat ik voor altijd zal koesteren.” Smeulers heeft er geen moeite mee dat het uiteindelijk niet tot een officieel debuut is gekomen voor Feyenoord. “Het is gewoon een proces geweest waar ik alles voor heb gegeven. Dat is het enige wat ik kon doen. Tuurlijk droom je er als Feyenoorder van om lang in De Kuip te spelen, maar het is niet anders en je moet gewoon door. Uiteindelijk heb ik het betaald voetbal gehaald en dat was mijn doel.”

Smeulers tijdens zijn officieuze debuut voor de hoofdmacht van Feyenoord in De Kuip

Na een minder succesvolle uitleenbeurt aan Willem II (eerder FC Dordrecht) mocht Smeulers vorige zomer transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Voor zichzelf zette hij een aantal zaken op een rijtje. “Ik had besloten dat ik per se in de hoogste divisie van een land wilde spelen. Dus toen ben ik gaan kijken wat er bij me past qua omgeving. Ik wilde niet naar een land met al te grote cultuurverschillen met Nederland. Toen ben ik research gaan doen en kwam ik al snel terecht bij Scandinavië. Ook omdat er vanuit deze omgeving vaak omgekeerde transfers gemaakt worden, kijk maar naar Feyenoord, en eigenlijk de hele Eredivisie.”

Nadat Smeulers met zijn zaakwaarnemer wat lijntjes had uitgegooid ging het ineens snel. “Uiteindelijk kreeg ik op de laatste dag van de transferperiode een belletje dat Sandefjord me wilde hebben. Een dag later was ik onderweg naar Noorwegen en tekende ik mijn contract. Dat was apart, omdat ik een jongen ben die veel waarde hecht aan mijn familie en vrienden. Toch koos ik ervoor om de stap te maken en te verhuizen naar het buitenland, waar ik ook nog eens voor het eerst op mezelf ging wonen. Inmiddels kan ik zeggen dat het perfect heeft uitgepakt, want als mens heb ik hier nu al enorm veel geleerd.”

Hoewel Smeulers al even bezig was met een eventuele stap naar het buitenland, was het voor zijn omgeving wel schrikken. “Eigenlijk ben je de hele tijd bezig met een transfer, maar als het dan zover is moet je wel echt schakelen. Niet alleen ikzelf, maar ook de mensen om mij heen. Uiteindelijk moet ik ook op mijn eigen benen staan en dat begrijpen zij ook. Gelukkig mocht ik vlak na het tekenen nog even terug naar Nederland om afscheid te nemen.”

Smeulers denkt wel dat het mee heeft gespeeld dat hij ruim vijftien jaar bij Feyenoord en meerdere jeugdinterlands voor Oranje op zijn cv heeft staan. “Feyenoord heeft internationaal gezien een grote naam en het Nederlandse voetbal überhaupt staat er momenteel goed op. Mijn team wordt getraind door de vader van Martin Ødegaard (Hans Erik, red.) en die kent de Nederlandse competitie redelijk goed, omdat zijn zoon bij sc Heerenveen en Vitesse heeft gespeeld. Hij is op de hoogte van de Nederlandse school en dat heeft denk ik wel geholpen voor mij als speler.”

Smeulers kon zich direct aanpassen in Noorwegen. “In de eerste maand dat ik hier kwam heb ik eigenlijk alleen maar in een hotel geslapen. Ik stond wel direct in de basis en dat was fijn omdat ik gelijk in een bepaald wedstrijdritme kwam. Ik voelde meteen dat ik echt deel uitmaakte van het team en dat geeft natuurlijk vertrouwen. Daardoor komt de rest vanzelf. Je gaat voetballen, trainen en hebt plezier op de club. Het heeft ook geholpen dat de cultuurverschillen klein zijn. Noorwegen voelt niet als een heel ander land en ze hebben hier bijvoorbeeld ook gewoon stroopwafels, dus dat is top, haha!”

De teller staat momenteel op 35 officiële wedstrijden voor Sandefjord. In vrijwel elke wedstrijd stond Smeulers in de basis. “Ik denk dat ik geen moeite had met de speelstijl van Sandefjord omdat wij hetzelfde willen spelen als Nederlandse teams. Hoge druk, aanvallende backs en met de wil om echt te voetballen. Dat was er bij mij bij Feyenoord al ingeslepen. Ik ben aan de bal comfortabel en heb een goede voorzet in huis en dat is in het systeem hoe wij spelen voordelig. Verdedigend ben ik een echte Feyenoord-jongen: agressief en goed in het uitvoeren van mijn taken.”

Smeulers in duel tijdens de wedstrijd tegen Rosenborg BK, 26-voudig landskampioen van Noorwegen

Toch zijn er ook verschillen tussen profvoetballers uit Nederland en Noorwegen. “De spelers hier zijn best wel op zichzelf, waardoor ik ook in mijn vrije tijd op mezelf aangewezen moest zijn. Bij Feyenoord was ik gewend om vaak leuke dingen te doen met teamgenoten, maar hier heeft iedereen ook thuis z’n gezinnetje en verplichtingen. Ik vond gelukkig al snel een ritme en heb in die tijd ook veel aan mijn Playstation gehad. Ik heb veel met vrienden uit Nederland gegamed en gebeld. Ik had al snel een structuur in mijn leven hier en merkte direct dat het daardoor goed uitpakte voor mij op het veld.”

Smeulers krijgt regelmatig bezoek van familie en vrienden. “Vanuit Nederland is er een directe vlucht van een uur en twintig minuten naar Sandefjord zelf. Ik heb het een keer bijgehouden met een stopwatch en toen was ik binnen vier uur vanuit mijn huis in Nederland bij mijn huis in Noorwegen. Sinds een aantal maanden woon ik ook samen met mijn vriendin, dus dat is fijn. De eerste zeven à acht maanden woonde ik wel alleen, maar dat was goed voor me omdat ik veel heb kunnen leren.”

Het leven in Noorwegen bevalt Smeulers goed. “Ik woon iets buiten Sandefjord, in Tønsberg. Daar heb ik bewust voor gekozen omdat het meer een echte stad is, en daar hou ik wel van. Ook heb ik daardoor minder snel dat mensen me aanspreken op straat. Gelukkig doen ze dat hier sowieso al minder dan in Nederland. Wanneer je een slechte wedstrijd speelt, hoor je dat in Rotterdam wel. Hier is men wat rustiger en voorzichtiger, in Nederland zijn we heel direct.” Ook qua taal heeft de vleugelverdediger geen problemen ondervonden. “Iedereen spreekt goed Engels in Noorwegen, zelfs kinderen van tien jaar oud.”

Meer dan in Rotterdam kan Smeulers zich nu volledig op zijn carrière focussen. “Eigenlijk ga ik nadat ik op de club ben geweest gelijk naar huis. Mijn vriendin en ik hebben inmiddels ook een hond en dat neemt veel tijd in beslag. Daarnaast probeer ik ook gewoon cursussen te volgen en andere dingen voor mezelf te doen. Naar de gym toe gaan heb ik veel tijd voor, omdat ik nu echt de volledige focus op het voetbal heb. Er zijn weinig afleidingen van buitenaf. Mijn club heeft een goede deal met een van de beste spa’s van Noorwegen, dus daar maak ik ook goed gebruik van!”

Smeulers in een fysiek duel, waar de Noorse competitie over het algemeen om bekend staat

Sandefjord bestaat pas sinds 1998 en wist zich de laatste jaren te handhaven in de Noorse Eliteserien. “We willen nu dan ook echt een stabiele middenmoter worden in Noorwegen. Dat proberen we te doen door middel van goed voetbal. Het is een vrij kleine club. Veel toeristen, ook Noren zelf, komen hier in de zomer heen om vakantie te vieren. Mensen verwachten altijd dat het overal in Noorwegen extreem koud is, maar dat is hier gelukkig niet het geval. Die temperaturen krijg je wanneer je meer naar het noorden gaat. Uitwedstrijden bij Molde FK en FK Bodø/Glimt zijn daardoor minder gunstig. In november moet PSV daarheen, dus die zullen dat nog wel meemaken.”

Sinds februari heeft Sandefjord naast Smeulers nog een Nederlander in de selectie. De 31-jarige Quint Jansen, die al sinds 2014 bij diverse Noorse clubs onder contract heeft gestaan. De aanwezigheid van Jansen is voor Smeulers fijn. “Soms is het wel even lekker om gewoon Nederlands te praten. Dan gaat het een stuk minder over alleen het voetbal. Het voelt toch iets vertrouwder als er ook een Nederlander in de buurt is. Hij staat ook naast me in het veld en dat is nog makkelijker qua communicatie. We praten nu Nederlands, Noors en Engels door elkaar.”

Fervente volgers van Feyenoord zullen een andere naam in de selectie van Sandefjord ook herkennen: Harmeet Singh. De Noorse middenvelder speelde tussen 2012 en 2014 elf wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord. Daardoor had Smeulers direct een klik met hem. “Vooral in het begin heb ik veel met hem over zijn tijd in Rotterdam gesproken. Hij kent nog een aantal woordjes straattaal uit Nederland, dus dat was ook wel grappig. We spraken ook over Feyenoord en hebben gemeenschappelijke kennissen bij de club. Hij weet goed hoe Nederlanders zijn en hoe je met ons om kunt gaan.”

Bij Sandefjord speelt Smeulers als linksback met nummer 4 op zijn rug

Smeulers ligt bij Sandefjord nog vast tot medio 2023. Over een volgende stap heeft hij nog niet echt nagedacht. “Ik wil eerst het seizoen goed afsluiten met Sandefjord. Tot nu toe heb ik nagenoeg alles gespeeld, op één wedstrijd na vanwege een schorsing. Onderin is het erg spannend. Er zijn vijf of zes ploegen die bij elkaar in de buurt staan. Het is belangrijk dat we het seizoen nog goed afsluiten. Zelf wil ik daar mijn steentje aan bijdragen en dan zie ik wel wat er in de winter gaat gebeuren.”

Voor Smeulers is zijn stap naar Sandefjord een schot in de roos geweest. “Ik had een lange tijd niet gespeeld en wilde gewoon minuten maken op het hoogste niveau. Soms is het goed om uit je comfortzone te stappen en naar een nieuwe omgeving te vertrekken. Voor jongens die stuk lopen in Nederland is de juiste stap naar het buitenland, bij een club die het vertrouwen uitspreekt, zeker een goede optie. Ik merk ook dat andere jongens vanuit Noorwegen mooie stappen hogerop maken, dus dat is zeker mogelijk.”

Smeulers droomt ook over een vervolgstap, al moet het plaatje dan wel precies passen. “Ik houd eigenlijk alle opties open in Europa, zolang het maar op het hoogste niveau is. Dat kan in Scandinavië zijn, maar ook terug naar Nederland of België.” Zijn droomtransfer over een jaar of vijf? “Dat zou Italië zijn, in de Serie A natuurlijk. Al is spelen in de Serie B, Championship of tweede Bundesliga natuurlijk ook geweldig. Dat zijn gewoon grote competities, maar ik zie mezelf niet snel meer voor het tweede niveau in Nederland of België kiezen.”