Elftal van de Week: drietal Ajacieden en evenaring van 13 jaar oude prestatie

Dinsdag, 6 september 2022 om 15:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:04

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. De klinkende 4-0 overwinning van Jong Ajax op Heracles Almelo heeft ervoor gezorgd dat de Amsterdammers mede-hofleverancier zijn met drie spelers. Ook TOP Oss, dat met 0-3 van Jong PSV won, levert drie spelers af.

Het was een doelpuntrijke maandagavond, daar naast TOP Oss en Jong Ajax ook Jong AZ er lustig op los scoorde tegen FC Dordrecht. De Alkmaarders wonnen op eigen veld met 3-1 en zijn met twee spelers vertegenwoordigd in het Team van de Week. Iman Griffith heeft een plekje op het middenveld bemachtigd, terwijl Soulyman Allouch voor de derde keer dit seizoen zijn opwachting maakt. Bij TOP Oss vielen Thijs Jansen, Trevor David en Lorenzo Piqué op. Jong Ajax wordt onder meer vertegenwoordigd door aanwinst Lorenzo Lucca, die twee keer scoorde.

Uitgelicht

Ook Donny Warmerdam maakte indruk. Het talent van Jong Ajax is de eerste verdediger die twee keer scoorde namens de Amsterdammers in een Keuken Kampioen Divisie-duel sinds Perr Schuurs op 3 mei 2019 tegen Almere City. Martijn Kaars evenaarde een dertien jaar oude prestatie van Johan Voskamp door in de eerste drie thuiswedstrijden van het seizoen drie keer te scoren. Voskamp flikte dat kunstje in het seizoen 2009/10, toen hij uiteindelijk als tweede eindigde op de topscorerslijst met 22 treffers achter Michael de Leeuw (BV Veendam, 25 goals).

Team van de Week: Jansen; David, Piqué, Warmerdam, Baas; Hartjes, Huiberts, Griffith; Kaars, Lucca, Allouch