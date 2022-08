Groningen legt met komst Krüger vergrootglas andermaal op Strand Larsen

Dinsdag, 30 augustus 2022 om 08:49 • Tom Rofekamp

FC Groningen heeft de komst van Florian Krüger bevestigd via de officiële kanalen. De 23-jarige aanvaller komt over van Arminia Bielefeld en tekent voor vier jaar in Euroborg, met optie op nog een seizoen. Daarmee haalt technisch directeur Mark-Jan Fledderus vlak voor het einde van de transferwindow nog een serieuze concurrent voor Jørgen Strand Larsen op de spitspositie. Het zou kunnen betekenen dat Groningen nu wél openstaat voor een vertrek van zijn goalgetter.

Voetbal International bracht maandag naar buiten dat de noorderlingen nog voor het verstrijken van de transferdeadline een aanvallende versterking wilden halen in de persoon van Krüger. De Duitser, die voorin op alle posities inzetbaar is, kwam afgelopen seizoen nog tot 27 Bundesliga-optredens namens Arminia Bielefeld. Daarin was hij goed voor één treffer en twee assists. Met Arminia degradeerde Krüger afgelopen seizoen naar de 2. Bundesliga; door zijn overstap naar Groningen blijft hij actief op het hoogste niveau.



Met de komst van Krüger zit Frank Wormuth weer wat ruimer in zijn aanvallende opties. Het zou Fledderus kunnen doen besluiten om toch zijn goedkeuring aan een uittocht van Strand Larsen te geven. De topscorer van afgelopen seizoen mikt al een tijdlang op zijn vertrek en sprak al meermaals zijn frustratie uit over het feit dat Groningen niet wilde meewerken. Biedingen van Celta de Vigo, Bologna en Middlesbrough – allen zo rond de tien miljoen euro – werden vooralsnog afgeslagen.

Strand Larsen noemde de club 'respectloos' vanwege zijn houding en gaf zelfs aan mentale klachten over te houden aan de situatie. "Ik ben altijd vermoeid op trainingen en ik ben ook geestelijk vermoeid als ik thuiskom. Dat ben ik niet gewend en ik vind het moeilijk om daarmee om te gaan. Ik krijg hulp van een mental coach, want het levert veel stress op en er zijn veel dingen waar ik over moet praten met andere mensen." Strand Larsen miste dit Eredivisie-seizoen echter nog geen minuut. In vier speelrondes kwam de Noor vooralsnog tot één doelpunt en één assist.