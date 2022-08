Unibet: een odd van 6.25 voor een goal van Tzolis tegen Fiorentina

Woensdag, 17 augustus 2022 om 19:00

Een prachtig tweeluik voor FC Twente in de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Conference League. Het elftal van trainer Ron Jans moet over twee duels zien af te rekenen met Fiorentina. Gaat het de Tukkers lukken om ten koste van de Italiaanse club de poulefase te bereiken? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het bezoek van Twente aan het Stadio Artemio Franchi.

Twente was in de vorige ronde tweemaal duidelijk te sterk voor Cucaricki: 1-3 en 4-1. Als beloning volgt nu dus de confrontatie met Fiorentina, de laatste horde op weg naar het hoofdtoernooi van de Conference League. Er was tevens een goede generale, want zondag werd Fortuna Sittard op eigen veld eenvoudig met 3-0 verslagen. Smet op de feestvreugde was het uitvallen van Ramiz Zerrouki, die ongelukkig in botsing kwam met een tegenstander en daardoor de strijd moest staken. Het lijkt er echter op dat hij inzetbaar is tegen Fiorentina.

Fiorentina speelde geen voorrondes in de Conference League en komt direct in de play-offs terecht. Het nieuwe seizoen in de Serie A begon zondag voortvarend met een 3-2 overwinning op Cremonese. Het winnende doelpunt van Rolando Mandragora viel pas in de vijfde minuut van blessuretijd. De focus ligt nu op de volgende thuiswedstrijd tegen Twente, al verwacht men in de Italiaanse media dat de nodige basiskrachten worden gespaard. Het Europese treffen begint donderdag om 21.00 uur.

Bij de thuisspelende ploeg zullen veel ogen gericht zijn op Luka Jovic, zondag een van de doelpuntenmakers tegen Cremonese. La Gazzetta dello Sport denkt echter wel dat de spits rust krijgt van trainer Vincenzo Italiano. De 24-jarige Servische aanvaller slaagde niet bij Real Madrid en koos eerder deze zomer voor een nieuwe en frisse start in de Serie A. Aan de zijde van Twente hoopt men op het meespelen van Zerrouki, al zal Fiorentina ook rekening houden met Christos Tzolis. De Griekse spits wist vorige week tegen Cucaricki driemaal het net te vinden.

