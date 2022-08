Na PSV krijgt ook AZ hulp van de KNVB: Eredivisie-duel verplaatst

Maandag, 15 augustus 2022 om 19:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:49

De KNVB is AZ te hulp geschoten. De Alkmaarders zouden het zondag in eigen huis opnemen tegen NEC, maar dat duel is verplaatst. Aanleiding is de dubbele confrontatie met Gil Vicente in de play-offs van de Conference League. AZ speelt op 18 en 25 augustus tegen de club uit Portugal om een plaats in de groepsfase van het Europese toernooi.

Door de hulp van de Nederlandse voetbalbond krijgt AZ extra tijd om zich voor te bereiden op de cruciale Europese wedstrijden. De ploeg van trainer Pascal Jansen speelt dus komende donderdag de heenwedstrijd en een week later de return in Portugal. In het tussenliggende weekend, waarin AZ zou aantreden tegen NEC, is men nu dus vrij.

Het duel met Gil Vicente is naast AZ ook van groot belang voor het Nederlandse voetbal. Het grote doel is namelijk om Portugal onder Nederland te houden op de coëfficiëntenranglijst. Wanneer dat lukt, krijgt Nederland twee directe Champions League-tickets te verdelen, en één in de derde voorronde van het miljardenbal.

Eerder werd PSV al door de KNVB geholpen door de thuiswedstrijd van de Eindhovenaren tegen FC Volendam te verplaatsen naar 31 augustus. Net als AZ heeft PSV nu een vrij weekend tussen de Europese confrontaties in. Het team van trainer Ruud van Nistelrooij neemt het in de play-offs van de Champions League op tegen het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst.