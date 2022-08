Fiorentina zegeviert in extremis door kolderieke goal bij debuut Dessers

Zondag, 14 augustus 2022 om 20:45

Fiorentina heeft zondagavond ternauwernood een zege geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Vincenzo Italiano zag Cremonese - waar Cyriel Dessers zijn debuut maakte - in het tweede bedrijf langszij komen: 2-2, maar in de 95ste minuut bezorgde Rolando Mandragora la Viola alsnog de volle buit nadat doelman Andrei Radu niet vrijuit ging. Donderdag staat voor Fiorentina in eigen huis het heenduel met FC Twente in de play-offs van de Conference League op het programma.

Fiorentina - dat met Sofyan Amrabat in de basis begon - kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong via Giacomo Bonaventura, die in het zestienmetergebied werd aangespeeld door Christian Kouamé en vervolgens de lange hoek vond: 1-0. Het duurde echter niet lang of Cremonese bracht de stand weer in evenwicht nadat David Okereke een voorzet van Paolo Ghiglione knap binnenkopte: 1-1.

De thuisploeg leek het duel nog in de eerste helft naar zich toe te trekken. Luka Jovic was trefzeker met een verdekt schot, waarna Cremonese op slag van rust met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Gonzalo Escalante na een harde charge op Kouamé. In ondertal slaagden de bezoekers er in het tweede bedrijf toch weer in om zich terug in de wedstrijd te knokken via Matteo Bianchetti, die uit een hoekschop doel trof.

Cremonese dacht een zwaarbevochten punt aan het uitduel over te houden, maar ging in extremis alsnog op knullige wijze op de knieën, toen sluitpost Radu een voorzet van Mandragora klemvast leek te hebben en vervolgens na een botsing met de paal over zijn eigen doellijn viel.