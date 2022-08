Strand Larsen hekelt handelswijze FC Groningen: ‘Ik ben teleurgesteld’

Zondag, 14 augustus 2022 om 17:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:03

Jörgen Strand Larsen is niet te spreken over de handelswijze van FC Groningen. De spits staat in de nadrukkelijke belangstelling van Middlesbrough, maar wordt door de Trots van het Noorden voorlopig binnenboord gehouden. Als het aan Strand Larsen ligt gaat zijn werkgever om de tafel met de club uit de Championship en komt het snel tot een akkoord.

Groningen houdt vooralsnog voet bij stuk. Een bod van tien miljoen euro, uitgebracht door het Engelse Middlesbrough, is volgens Voetbal International resoluut afgewezen door technisch directeur Mark-Jan Fledderus, die van plan is om zijn topschutter vlak voor de seizoensstart niet meer te laten gaan. "Wij willen óók presteren", liet hij optekenen. Eerdere biedingen van rond de zeven miljoen euro werden ook al afgewezen. Naast Middlesbrough is ook Bologna in de markt voor de Noor.

"Er speelt veel, dat is iedereen al bekend", vertelt Strand Larsen na de 6-1 oorwassing op bezoek bij Ajax tegen Voetbal International. "Ik ben teleurgesteld, vooral over de manier waarop de club de situatie behandelt. Toen ik twee jaar geleden voor FC Groningen tekende hoopte ik dat het op een andere manier zou gaan. Ik weet dat ik belangrijk ben voor FC Groningen en ik waardeer en koester mijn rol hier, maar ik ben echt teleurgesteld over de handelswijze van de club."

Strand Larsen had op meer waardering gerekend van zijn werkgever. "Ik had gehoopt dat ik genoeg gerespecteerd zou worden om op zijn minst met die clubs in onderhandeling te gaan. Dat is niet gebeurd en dat vind ik jammer", gaat de aanvalsleider verder. Ik snap dat ik een contract heb, maar ik ben een jonge jongen die stappen wil maken. Inmiddels is de derde club die een serieus bod gedaan heeft afgewezen. Begrijp me goed: ik ben niet boos, maar de manier waarop de club op andere clubs reageert stelt me wel teleur."

Onbeleefd

Volgens Strand Larsen is Groningen 'onbeleefd'. "Daarmee bedoel ik: het is bijna niet mogelijk om met ze in gesprek te komen. Vanuit het perspectief van de club snap ik best dat ze mij als spits niet kwijt willen en ik snap ook dat je niet rond de tafel gaat met een club die vijf miljoen biedt, maar we hebben het inmiddels over meer dan het dubbele. Dat is in mijn ogen een ander verhaal. Wees dan op zijn minst open, ga het gesprek aan en kijk of je het maximale binnen kunt halen. Dat probeert de club alleen niet."