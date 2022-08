Feyenoord zwaait Bassett alweer uit maar behoudt wel koopoptie

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 14:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:49

Cole Bassett laat Feyenoord al na ruim een halfjaar achter zich. De Rotterdamse club meldt zaterdag dat de 21-jarige middenvelder uit de Verenigde Staten op huurbasis het seizoen afmaakt bij Fortuna Sittard. Bassett maakte in januari als huurling de overstap van Major League Soccer-club Colorado Rapids naar Feyenoord, maar in de voorbije maanden wist hij in De Kuip geen vaste plaats te veroveren op het middenveld.

Bassett kwam in de tweede helft van het afgelopen seizoen tot zeven optredens in het shirt van Feyenoord. Bij de seizoensopening tegen Vitesse (2-5 overwinning) gebruikte trainer Arne Slot hem als invaller. De toekomst van de jonge Amerikaan ligt voorlopig dus in Sittard. "Ik ben blij om ook komend seizoen in de Eredivisie te spelen", zo vertelt Bassett op de website van Fortuna. "Het is een prachtige kans om komend seizoen minuten te mogen maken in het geel-groen van Fortuna Sittard. Ik kijk ernaar uit om met doelpunten een bijdrage te kunnen leveren aan de sportieve prestaties van deze club."

Technisch directeur Sjoerd Ars is blij met de komst van Bassett, de beoogde opvolger van de naar Millwall vertrokken Zian Flemming. "We hebben lang gezocht naar een waardige opvolger voor Zian Flemming, die hebben we met Cole nu gevonden. Het zijn vergelijkbare types, allebei beschikken ze over lopend en scorend vermogen. Daarnaast is hij een op en top prof, een fijne speler om mee te werken en in de ploeg te hebben." Fortuna meldt voorts dat de procedure voor een nieuwe werkvergunning inmiddels in gang is gezet.

Feyenoord huurde Bassett in eerste instantie voor anderhalf jaar van Colorado Rapids, met tevens een optie tot koop. De Amerikaanse club meldt dat deze koopoptie nog steeds van kracht is, waardoor de Rotterdammers de middenvelder volgend jaar nog steeds definitief kunnen binnenhalen. De aanwinst van Fortuna kwam namens Colorado Rapids tot dertien doelpunten en elf assists in 72 wedstrijden.