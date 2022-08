Ten Hag gaat voor vertrek van Rashford bij Manchester United liggen

Erik ten Hag is niet van plan om Marcus Rashford te laten vertrekken bij Manchester United in deze transferperiode. De aanvaller staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain en er zijn zelfs al gesprekken geweest met de Franse topclub, maar de manager van the Red Devils wil de Engelsman voor de club behouden. Ten Hag vindt Rashford, die op Old Trafford vastligt tot medio 2023, een belangrijke pion in de selectie voor dit seizoen.

"Rashford is heel belangrijk voor ons", zo benadrukt Ten Hag vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd van Manchester United tegen Brentford van zaterdag. "Jullie hebben hem vanaf de eerste dag van de voorbereiding aan het werk gezien. Ik ben heel blij met zijn aanwezigheid en wil hem zeker niet kwijtraken. Rashford komt gewoon in onze plannen voor en hij blijft dus ook gewoon bij Manchester United", aldus de Nederlandse keuzeheer.

Volgens L'Équipe is PSG serieus geïnteresseerd in de diensten van Rashford en heeft hij zelf ook wel oren naar een zomerse transfer naar de Franse hoofdstad. PSG heeft de gesprekken met het kamp-Rashford al opgestart, zo werd donderdag duidelijk. Het is nog niet duidelijk welk bedrag de Fransen willen neerleggen voor de 24-jarige speler, die tot dusver 93 wist te scoren voor Manchester United in 303 wedstrijden.

Rashford speelde afgelopen zondag nog de hele wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-2 nederlaag) en wist in de voorbereiding als linksbuiten, maar ook als spits, al indruk te maken op Ten Hag. De Tukker liet dat al weten tijdens de persconferentie na afloop van het verloren duel met Brighton. "We hebben al twee spitsen en met Rashford misschien nog wel een derde. We zien een goede spits in hem, maar in de voorbereiding heeft hij het ook heel goed gedaan vanaf de linkerkant. Hij maakte daar vandaag (zondag, red.) ook een prima indruk en kwam hij tot kansen. Het was een goed idee om hem daar op te stellen."