VZ 5: de belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 00:00

AZ draait het om en noteert zevenklapper

AZ staat in de play-offs van de Conference League. De 1-0 nederlaag tegen Dundee United van vorige week werd in één helft glansrijk weggepoetst door de Alkmaarders, die in 45 minuten vijf keer scoorden en daar na rust nog twee treffers bij optelden: 7-0. Vangelis Pavlidis en Tijjani Reijnders maakten in het eerste bedrijf twee goals en ook Hakon Evjen kwam toen op het scorebord, waarna Dani de Wit en Mayckel Lahdo in de tweede helft ook nog scoorden.

Hakim Ziyech mag weer hopen op het WK na ontslag van bondscoach

Vahid Halilhodzic zal definitief niet op het aankomende WK aanwezig zijn als bondscoach van Marokko, zo meldt de Marokkaanse voetbalbond via de officiële website. Voornaamste reden voor zijn vertrek is het conflict tussen de Bosniër en sterspeler Hakim Ziyech. In een eerder stadium gaf bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa al aan dat laatstgenoemde sowieso mee moet naar het WK in Qatar en die kans lijkt dus nu weer een stuk groter te zijn geworden.

Philippe Sandler tekent voor drie jaar bij NEC

Philippe Sandler speelt de komende drie jaar voor NEC. Dat heeft de Nijmeegse club via de officiële kanalen bekendgemaakt. Sandler was transfervrij nadat zijn half jaar bij Feyenoord hem vorig seizoen geen contractverlenging opleverde en dus hoeft NEC geen transfersom te betalen om de 25-jarige Amsterdammer binnen te halen. Technisch directeur Ted van Leeuwen bestempelde zijn nieuwe aanwinst als 'één van de talentvolste verdedigers van Nederland'.

Twente mag zich opmaken voor tweeluik met Fiorentina

FC Twente kan zich opmaken voor een prachtig tweeluik met Fiorentina. Donderdagavond was de ploeg van trainer Ron Jans in de return van de derde voorronde van de Conference League opnieuw te sterk voor FK Cukaricki: 4-1. Na de 1-3 zege van vorige week was dat ruim voldoende om door te stoten tot de laatste horde voor de groepsfase. Robin Pröpper en Michel Vlap scoorden voor rust, invaller Christos Tzolis greep na rust de hoofdrol met twee fraaie treffers. Het trio maakte de openingstreffer van voormalig Eredivisionist Luka Adzic ongedaan.

Dit weekend verplichte drinkpauzes in het Nederlandse betaald voetbal

Er kunnen komend weekend verplichte drinkpauzes worden ingelast bij de wedstrijden in het betaalde voetbal, zo meldt de KNVB. Reden is het extreem warme weer in Nederland. De hele week stijgt het kwik tot boven de dertig graden en die temperaturen houden in het weekend aan. De maatregel wijkt af van de UEFA-richtlijnen, die voorschrijven dat drinkpauzes alleen zijn toegestaan tijdens een blessurebehandeling.

