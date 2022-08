Josep Guardiola komt uit bij Anderlecht en heeft versterking plotseling binnen

Woensdag, 10 augustus 2022 om 23:50 • Mart van Mourik

Manchester City gaat zich op korte termijn versterken met Sergio Gómez, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagavond. De 21-jarige linksback komt voor een bedrag van circa vijftien miljoen euro over van RSC Anderlecht en de medische keuring is reeds ingepland. Bij City wordt Gómez de opvolger van de naar Arsenal vertrokken Oleksandr Zinchenko.

Gómez doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en werd in januari 2018 voor bedrag van rond de drie miljoen euro overgenomen door Borussia Dortmund. Na een verhuurperiode van twee seizoen bij SD Huesca belandde de linksachter in de zomer van 2021 bij Anderlecht. Afgelopen seizoen kwam Gómez tot vijftig officiële optredens in het shirt van Paars-wit en maakte daarin zeven goals. Daarnaast verzorgde de vleugelverdediger liefst vijftien assists.

Hoewel het nog niet duidelijk is of Gómez kan rekenen op een basisplek bij City, lijkt hij invulling te gaan geven aan het gat dat de naar Arsenal vertrokken Zinchenko achter heeft gelaten. Verder beschikt manager Josep Guardiola op de linksbackpositie nog over jeugdspeler Josh Wilson-Esbrand, terwijl Oranje-international Nathan Aké in noodgevallen ook op die positie uit de voeten kan. In het afgelopen Premier League-duel met West Ham United (0-2 winst) gaf Guardiola linksachterin de voorkeur aan João Cancelo.

Guardiola zocht al een enige tijd naar een nieuwe linksback, maar hij is in die zoektocht tot woensdagavond ongelukkig in gebleken. Na het vertrek van Zinchenko was Marc Cucurella de beoogde versterking, maar de Spanjaard vond onderdak uiteindelijk onderdak bij Chelsea. Verder City volgens Sky Sports ook nog altijd geïnteresseerd in de diensten van Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) en Borna Sosa (VfB Stuttgart).