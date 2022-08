Donny van Iperen in coma: toestand blijkt alsnog kritiek te zijn

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 18:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:53

Donny van Iperen ligt in kritieke toestand in coma. Dat meldt zijn club FC Zimbru in een statement op Facebook. Zondag meldde FC Zimbru dat hij in stabiele toestand verkeerde, maar daar is zijn Moldavische club op teruggekomen. De centrale verdediger ligt sinds zaterdag in hoofdstad Chisinau in een ziekenhuis, nadat hij bij een botsing met de doelman van tegenstander Dinamo-Auto bewusteloos was geraakt.

FC Zimbru meldde vervolgens dat de 27-jarige voormalig speler van Telstar en Go Ahead Eagles nog altijd bewusteloos was, maar niet in levensgevaar verkeerde. Daar is zijn club nu dus op teruggekomen. In een statement op Facebook meldt FC Zimbru het volgende: ''Donny wordt sinds zaterdag behandeld bij het Instituut voor Neurologie en Neurochirurgie in Chisinau. Hij wordt behandeld door de beste specialisatieartsen van het land. In de afgelopen twee dagen arriveerde Donny's familie in Chisinau, de hele familie is door de club ondergebracht in het teamhotel. Familieleden krijgen voortdurend informatie van artsen en staan ook voortdurend in contact met de clubleiding.''

Donny's broer, Joey van Iperen, heeft namens de familie een reactie gegeven: "De situatie met betrekking tot Donny's gezondheid is erg moeilijk, mijn broer ligt nog steeds in coma. We bidden dat hij de kracht vindt om te herstellen. De familie is dankbaar voor de steun van de club, de fans en iedereen die betrokken is bij het steunen van Donny. We voelen jullie als onze familie en we willen van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor de inzet en gebeden voor mijn broer. Hopen en bidden dat alle hulp en liefde hem zullen helpen om de kracht te hebben om wakker te worden. Donny is een voetbalvechter op en naast het veld! En op deze momenten bewijst hij meer dan ooit hoe sterk hij is. Bedankt dat jullie bij ons zijn!''

Algemeen directeur Sergiu Topor zegt dat de verwachtingen van de club omtrent Van Iperen niet zijn uitgekomen. "Donny ligt nog steeds in coma. Zondag vertelden de doktoren ons dat er verbeteringen waren in zijn gezondheid en dat gaf ons hoop. Op zondag kwam ik te weten dat hij geen hersenbloeding heeft en geen operatie nodig heeft. Helaas is zijn gezondheid sindsdien slecht gebleven, en zijn er geen significante verbeteringen te constateren. Eigenaar Nicolae Ciornii heeft persoonlijk gevraagd om de beste artsen in het land om Donny's leven te redden."