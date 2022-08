VZ 5: De belangrijkste nieuwsverhalen van de afgelopen 24 uur

Zondag, 7 augustus 2022 om 00:00 • Voetbalzone

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Alles valt op zijn plek voor PSV

PSV heeft zaterdagavond een ideale start in de Eredivisie beleefd. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kende geen enkel probleem met FC Emmen, dat al bij rust tegen een 3-0 achterstand aankeek. Zo kon PSV na rust, in aanloop naar de cruciale return tegen AS Monaco in de voorronde van de Champions League, flink gas terugnemen. Via Cody Gakpo, die in totaal twee keer scoorde, en een tegentreffer van Ole Romeny werd het uiteindelijk 4-1.

Lees hier hoe PSV zich optimaal voorbereidde op AS Monaco.

Ajax komt met de schrik vrij; Yilmaz imponeert

Ajax heeft zaterdagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard puntenverlies weten te voorkomen tijdens de seizoensopener. De ploeg van trainer Alfred Schreuder had het moeilijk met de Limburgers en had na rust herstelwerkzaamheden nodig om zich te behoeden voor een eerste tik: 2-3. Nadat Paul Gladon de score had geopend namens de thuisploeg en voor de eerste Eredivisietreffer van het seizoen 2022/23 had getekend, stelden Kenneth Taylor, Devyne Rensch en de ingevallen Brian Brobbey orde op zaken voor de Amsterdammers. Een prachtige vrije trap van de ingevallen Burak Yilmaz maakte het nog even spannend, maar verder dan dat kwam de thuisploeg niet.

Lees hier hoe Ajax goed wegkwam in Sittard en bekijk de goal van Yilmaz.

Van Dijk eist negatieve hoofdrol op bij Liverpool

Liverpool is het nieuwe Premier League-seizoen zaterdagmiddag begonnen met een gelijkspel tegen Fulham. The Cottagers leken als promovendus op weg naar een verrassende zege, daar Aleksandar Mitrovic Fulham met een dubbelslag tot twee keer toe op voorsprong zette. De ploeg van manager Jürgen Klopp hield echter een punt over aan het bezoek op Craven Cottage door doelpunten van invaller Darwin Núñez en Mohamed Salah: 2-2. Virgil van Dijk eiste een negatieve hoofdrol op door een strafschop te veroorzaken.

Lees hier meer over de seizoensopening van Liverpool.

David Mendes da Silva mogelijk jarenlang de cel in

David Mendes da Silva is afgelopen donderdag gearresteerd door de Rotterdamse politie. Dat schrijft De Telegraaf. De veertigjarige oud-voetballer wordt volgens bronnen rond het onderzoek verdacht van een aantal ernstige strafbare feiten, waaronder drugshandel en witwassen. De politie vermoedt ook dat Mendes da Silva een vluchtpoging voorbereidde.

Lees hier hoe Mendes da Silva tijdens zijn verjaardag werd aangehouden.

Feyenoord ziet ook Marcos Senesi vertrekken

Marcos Senesi gaat Feyenoord verlaten. De verdediger vervolgt zijn carrière bij AFC Bournemouth, weet Voetbal International. Hoewel West Ham United zich donderdagavond officieel gemeld had bij Feyenoord, heeft de Argentijn anders doen besluiten. De onderhandelingen tussen de Rotterdammers en The Cherries zijn afgerond, Senesi bereikte eerder al een akkoord met Bournemouth.

Lees hier over de aanstaande transfer van Senesi.