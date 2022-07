Frankrijk (v) - België (v) bij Unibet: Weten de Fransen opnieuw te imponeren?

Frankrijk neemt het donderdagavond tijdens het EK voor vrouwen op tegen België. De Fransen zijn bij de bookmakers een van de favorieten om het eindtoernooi te winnen. De ploeg van bondscoach Corinne Diacre maakte zondag indruk met een 5-1 zege op Italië tijdens de eerste poulewedstrijd en hoopt deze overwinning een goed vervolg te geven. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het tweede duel van titelkandidaat Frankrijk in Groep D.

Frankrijk veegde zondagavond de vloer aan met Italië (5-1). Mede dankzij een hattrick van Grace Geyoro gingen de Fransen met een 5-0 voorsprong de rust in. Les Blues namen in het tweede bedrijf gas terug, waardoor Italië via een eretreffer van Martina Piemonte een grotere blamage wist te voorkomen. Frankrijk verkeert de laatste tijd sterk in vorm en hoopt voor het eerst in de geschiedenis verder dan de kwartfinale op een EK te komen. De Fransen zijn bezig aan een zegereeks van vijftien opeenvolgende overwinningen op rij en in de laatste drie wedstrijden van die reeks maakte de ploeg minstens vier doelpunten.

De Belgen zijn met een negentiende plaats op de wereldranglijst het laagst geklasseerde land in Groep D. België reisde echter met het nodige vertrouwen af richting het EK. Het land wist tijdens de vier meest recente zeges op Luxemburg (6-1), Noord-Ierland, Kosovo (1-6) en Albanië (0-5) namelijk veelvuldig het net te vinden. Tijdens de eerste poulewedstrijd op het EK bleven de Rode Duivels echter steken op een 1-1 gelijkspel tegen IJsland. Sluitpost Nicky Evrard wist voor rust een strafschop van Berglind Thorvaldsdottir te stoppen, maar had in het tweede bedrijf geen antwoord op een kopbal van de IJslandse aanvaller. Na een overtreding op Elena Dhont sleepte Justine Vanhaevermaet er zondagavond vanaf de penaltystip toch nog een punt uit voor de Belgen.

