Kenneth Taylor laat zich zien als potentiële opvolger van Ryan Gravenberch

Zaterdag, 9 juli 2022 om 15:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:56

Ajax heeft zaterdag op veld vijf van het eigen trainingscomplex De Toekomst een ruime oefenoverwinning geboekt tegen Lokomotiva Zagreb. Alfred Schreuder zag zijn elftal, dat voor het eerst deze voorbereiding begon met Daley Blind en Davy Klaassen, met name bij de hand genomen worden door Kenneth Taylor. De linkermiddenvelder maakte het eerste doelpunt en bereidde de tweede treffer voor. Invaller Jay Enem bepaalde eindstand vlak voor tijd met een intikker op 3-0.

Blind en Klaassen waren de meest opvallende namen in de opstelling van Ajax. Het tweetal keerde deze week op eigen verzoek twee dagen eerder terug van vakantie om zo minuten te kunnen maken tegen Lokomotiva, zo onthulde Ziggo Sport-analist John van 't Schip. Opvallendste afwezige was Mohamed Ihattaren, die afgelopen week ziek was. Ook Perr Schuurs en Taylor maakten hun eerste minuten deze voorbereiding. Laatstgenoemde zal er veel aan gelegen zijn om de basisplek over te nemen van Ryan Gravenberch, die werd verkocht aan Bayern München.

Kenneth Taylor! ? Hij krijgt de bal gelukkig mee, maar zet de Amsterdammers wel op voorsprong ????#ZiggoSport #AJALOK pic.twitter.com/Zz0PXgOa7I — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 9, 2022

Vanaf het begin werden de krachtsverhoudingen duidelijk. Lokomotiva, de nummer vijf van het afgelopen seizoen in de hoogste Kroatische competitie, probeerde het speelveld klein te houden door uiterst compact bij elkaar te blijven. Ajax had vrijwel continu de bal, maar vond slechts mondjesmaat openingen. Toch vielen er twee doelpunten in de eerste helft, die beiden voor een groot deel op het conto van Taylor konden worden geschreven.

De linkermiddenvelder kreeg de bal in de achttiende minuut na een geblokte pass van zichzelf gelukkig terug in de voeten. Taylor week met een handige voetbeweging uit naar de linkerzone van het strafschopgebied en schoot beheerst raak: 1-0. Even later werd de jongeling juist aan de rechterzijde van de zestien vrijgespeeld. Ditmaal legde Taylor de bal bij de tweede paal, waar de mee opgestoomde linksback Youri Baas kon binnenkoppen: 2-0.

In de rust werden Blind en Klaassen van het veld gehaald door Schreuder, en daarmee zakte ook het niveau van de wedstrijd weg. Jay Enem wist twee aardige kopkansen niet te benutten, terwijl ook Jay Gorter aan de overzijde van het veld eenmaal werd getest. De goalie tikte een kopbal met een snelle reflex knap onder de lat vandaan. Ajax kwam vier minuten voor tijd op 3-0, toen Ar'Jany Martha de bal vanaf de achterlijn knap voorkreeg. Enem hoefde nog slechts binnen te tikken.