Luis Campos krijgt zijn zin: PSG doet voor veertig miljoen euro zaken

Donderdag, 30 juni 2022 om 23:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:02

Vitinha maakt definitief de overstap richting Paris Saint-Germain. De Franse topclub brengt donderdag officieel naar buiten dat de van FC Porto afkomstige middenvelder (22) een vijfjarig contract heeft getekend in het Parc des Princes. PSG legt veertig miljoen euro neer voor Vitinha, het bedrag dat als afkoopsom was opgenomen in het tot medio 2024 lopende contract van de Portugees in Porto.

Porto wilde het doorlopende contract van Vitinha verlengen, zodat de middenvelder nog minstens een jaar voor de club actief zou zijn. Door het activeren van de transferclausule door PSG slaagt de Portugese topclub echter niet in die missie. Vitinha is na Nuno Mendes en Danilo Pereira de derde international van Portugal die het shirt van PSG gaat dragen. De miljoenenaanwinst komt op voorspraak van de nieuwe technisch directeur Luis Campos naar Parijs. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is de opvolger van Leonardo ook bezig om Milan Skriniar (Internazionale) en Renato Sanches (Lille OSC) binnen te halen. De gesprekken hierover verlopen in ieder geval voorspoedig, zo benadrukt Romano.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de l’international portugais @vitinha. ?? Le milieu de terrain du FC Porto a paraphé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale. ????#WelcomeVitinha — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 30, 2022

Vitinha kwam afgelopen seizoen tot 47 wedstrijden voor Porto in alle competities. In die duels wist de middenvelder vier keer te scoren en gaf hij zes assists. De PSG-aanwinst verlaat Porto met in totaal 59 wedstrijden achter zijn naam. Vitinha doorliep de gehele jeugdopleiding van de club en debuteerde in januari 2020 in de hoofdmacht. In het seizoen 2020/21 werd de drievoudig international van Portugal verhuurd aan Wolverhampton Wanderers.

Porto verliest hiermee zijn tweede sterkhouder in korte tijd, nadat Fábio Vieira voor een totaalbedrag van veertig miljoen euro de overstap naar Arsenal maakte. De naam van Vitinha werd eveneens in verband gebracht met Manchester United, maar volgens Romano is de club van Erik ten Hag nooit serieus in de markt geweest. De jonge middenvelder vervolgt zijn loopbaan nu dus definitief bij PSG.