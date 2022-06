Doelman verlaat Eagles zonder speelminuten en plaatst ludiek afscheidsbericht

Donderdag, 30 juni 2022 om 22:38 • Wessel Antes • Laatste update: 22:38

Go Ahead Eagles neemt afscheid van Nick Hengelman. De 32-jarige doelman vertrekt na vijf maanden zonder speelminuten uit Deventer. De naar sc Heerenveen vertrokken Andries Noppert hield in deze maanden de voorkeur boven Hengelman. Via Instagram neemt de sluitpost desalniettemin met een lach afscheid van zijn oude werkgever.

In een mooi opgemaakt bericht plaatst Hengelman zijn betoog. “Go Ahead Eagles, na jaren van flirten gaven we elkaar eindelijk die kus. Bij die kus zou het blijven en deelden we nooit het bed. Vandaag nemen we afscheid van elkaar. En is de fantasie misschien wel beter dan hèt. Go Ahead Eagles, het was een mooie korte tijd. Het ga je goed. Liefs Nick.” Net als zijn volgers kan de club het bericht waarderen. ‘’Bedankt voor je nestwarmte, Nick!’’

In april 2021 plaatste Hengelman een ander ludiek bericht op zijn Instagram. Nadat hij zijn ontslagbrief van Ajax ontving, plaatste hij deze op het medium. "Of ik ook een ontslagbrief heb ontvangen? Jazeker, een van de vele alweer. Of we dit erg vinden? Nee hoor, een standaardprocedure volgens de cao betaald voetbal. Ik laat hem graag eens aan jullie zien. En nu? Beide scenario’s heb ik al eens meegemaakt. Of we tekenen bij dezelfde club een nieuw contract, of we tekenen een contract bij een nieuwe club. Welk scenario het dit jaar gaat worden, we gaan het zien..." Daarna vertrok hij naar Bulgarije voor een avontuur bij Pirin Blagoevgrad.

Het is inmiddels acht jaar geleden dat Hengelman meer dan twintig wedstrijden in een seizoen keepte. De doelman heeft vaak genoegen moeten nemen met een rol als tweede of derde keeper. In Nederland keepte hij onder andere officiële wedstrijden voor TOP OSS, Achilles’29 en AGOVV. In het buitenland keepte hij naast de negen wedstrijden voor Pirin Blagoevgrad vijf wedstrijden voor Ajax Cape Town. Mede daardoor kreeg Hengelman tijdens de pandemie de kans om bij Jong Ajax mee te trainen. Dat werd door Edwin van der Sar contractueel vastgelegd.