Rechtszaak om tonnen op komst tussen voorganger Van Bommel en Antwerp

Woensdag, 22 juni 2022 om 18:23 • Wessel Antes • Laatste update: 18:27

Royal Antwerp is door ex-hoofdtrainer Brian Priske voor de rechter gedaagd. Na het binnenhalen van een nieuwe delegatie aan Nederlandse pioniers leek alles op zijn rolletje te lopen in de Belgische havenstad. Woensdag meldt Het Nieuwsblad dat er een aantal zaken zijn die nog afgehandeld moeten worden. Zo zou de voorganger van Mark van Bommel vijfhonderdduizend euro eisen van de club.

Priske zegt namelijk dat hij nog recht heeft op de ontslagvergoeding, een wedstrijdpremie, vakantiegeld en een maandloon. Dit alles zou tot dusver nog niet zijn overgemaakt. De Deense manager werd eind mei ontslagen door Antwerp. In de weken hierna wisten de club en Priske er niet in te slagen om een schikking te treffen. Naar verluidt zou hij gedurende deze onderhandelingen zijn ontslagvergoeding voor lief hebben willen nemen, indien de Belgen akkoord gingen met zijn overgang naar Sparta Praag. Daar ging Antwerp niet mee akkoord.

Priske werd op 31 mei wel aangesteld als nieuwe trainer bij Sparta Praag en zodoende denkt Antwerp recht te hebben op een transfersom. Op dat moment stond de 45-jarige manager officieel nog onder contract in België. De Deen zegt echter weer dat het eerste contact tussen Sparta Praag en hem plaatsvond na het definitieve bericht dat hij moest vertrekken bij Antwerp. Om die reden gaat hij een rechtszaak starten.

De club heeft inmiddels een reactie gegeven op de geluiden rondom een eventuele rechtszaak. “Wij hebben het ook gelezen in de krant”, aldus CEO Sven Jaecques. Verder wil hij niet dieper ingaan op de zaak. “Als er een rechtszaak komt, gaan we dat intern oplossen. En zeker niet in de media.” Priske geeft in zijn statement aan dat hij hoopt dat er snel een oplossing komt. “Ik wil graag onderstrepen dat ik heb genoten van mijn tijd bij de club. Het is een grote ploeg, met geweldige fans. Ik hoop dan ook dat we dit snel kunnen afhandelen, zodat beide partijen verder kunnen.”