Veelbesproken ex-minister én -SP-lijsttrekker in beeld bij Eredivisie CV

Vrijdag, 17 juni 2022 om 09:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:09

Ferd Grapperhaus en Emile Roemer zijn kandidaat om voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van de Eredivisie CV te worden, meldt de Telegraaf. Zowel Toon Gerbrands, Robert Eenhoorn, Marco Bogers en Martin van Geel zwaaiden af, waardoor de nieuwe rvc van de commercieel georiënteerde vennootschap flink op de schop gaat. Naast de nieuwe, onafhankelijke voorzitter zal de raad nog slechts uit twee personen staan. Eredivisie-clubs kunnen tot vrijdag kandidaten voordragen.

Grapperhaus was van 2017 tot 2022 minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III. De Ajax-fan kwam tijdens de coronacrisis onder meer zwaar onder vuur te liggen vanwege het niet handhaven van het protocol tijdens zjin eigen bruiloft. Er werden in de Tweede Kamer moties van wantrouwen ingediend tegen Grapperhaus, die echter geen meerderheid behaalden. Roemer - aanhanger van Feyenoord - is momenteel commissaris van de Koning in Limburg. Van 2010 tot 2017 was Roemer fractievoorzitter en lijsttrekker van de SP.

Naast de nieuwe voorzitter blijven Thijs van Es (FC Utrecht) en Manfred Laros (Sparta Rotterdam) actief in de rvc. Samen met Wouter Gudde (FC Groningen) zullen ze op zoek naar het nieuwe kopstuk van de raad. Een snelle voortgang bij het invullen van deze positie is noodzakelijk, gegeven de plannen voor de NL League. De NL League is een samensmelting van de belangenorganisaties van de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Eredivisie Vrouwen en E-Divisie die meer verantwoordelijkheid bij de clubs wil leggen ten opzichte van de KNVB. De voetbalbond moet daarbij een meer faciliterende rol krijgen.

Met name Ajax en Feyenoord zijn echter nog niet om bij de plannen. Ajax struikelt vooral over het feit dat de NL League staat voor een verplichte afdracht van Europese inkomsten van vijf procent en het afstaan van de buitenlandrechten. Feyenoord verlangt meer duidelijkheid over de NL League en de gevolgen daarvan. Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, hoopt de topclubs voor het eind van dit kalenderjaar overtuigd te hebben.