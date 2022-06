Anticlimax voor Utrecht: transfer Hendriks week na presentatie gecanceld

De transfer van Ramon Hendriks naar FC Utrecht gaat niet door, meldt Voetbal International. De verdediger heeft volgens het weekblad een zware blessure opgelopen. Hendriks zou voor een jaar verhuurd worden door Feyenoord, waarbij de Domstedelingen een optie hadden om hem definitief over te nemen. De Rotterdammers hadden op hun beurt een regeling bedongen zodat de speler in de toekomst weer zou kunnen terugkeren in De Kuip.

Halverwege het seizoen 2020/21 werd Hendriks door Feyenoord al uitgeleend aan NAC Breda. Komend seizoen zou hij op huurbasis uitkomen voor FC Utrecht, dat de twintigjarige verdediger uitgebreid presenteerde vorige week. Hendriks was de zevende zomeraanwinst van Utrecht, dat met onder meer Nick Viergever ook al een andere versterking aantrok voor de defensie. Willem Janssen verlaat de club juist. De voormalig aanvoerder en boegbeeld van de club gaat vanaf komend seizoen bij VVV-Venlo aan de slag als technisch manager.

De blessure van Hendriks is zowel voor Utrecht als Feyenoord een aderlating. De centrale verdediger, die ook als back uit de voeten kan, geldt in Rotterdam als grote belofte voor de toekomst. Afgelopen seizoen kwam hij tot acht wedstrijden in de Eredivisie, waarvan drie keer als starter. In de Conference League maakte hij zijn opwachting tegen Partizan, Maccabi Haifa en 1. FC Union Berlin. Trainer Arne Slot deed op meerde posities een beroep op de voormalig jeugdinternational van Oranje. Hendriks heeft bij Feyenoord nog een doorlopend contract tot medio 2025.

Hendriks staat naar verwachting maanden aan de kant vanwege de blessure. Het is niet bekend wat de exacte ernst is van de kwetsuur. De verdediger volgt zijn revalidatietraject in De Kuip. Zodra hij speelklaar is zal de situatie opnieuw worden beoordeeld. Feyenoord had Hendriks juist uitgeleend om ervaring op te doen op het hoogste niveau. "Ramon heeft het afgelopen jaar veel progressie geboekt door mee te trainen met het eerste elftal, maar zowel hij als wij denken dat het voor zijn verdere ontwikkeling als profvoetballer het beste is om geregeld minuten te maken op Eredivisie-niveau", vertelde technisch directeur Frank Arnesen over zijn tijdelijke vertrek.