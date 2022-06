Trainer van Pachuca bevestigt interesse PSV in Mexicaanse vleugelverdediger

Zaterdag, 4 juni 2022 om 12:40 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 13:28

PSV heeft volgens de trainer van het Mexicaanse Pachuca interesse getoond in Kevin Álvarez. Guillermo Almada vertelt in een interview met La Bruja dat PSV de 23-jarige rechtsback volgt en geeft daarnaast ook aan dat de voormalig club van Hirving Lozano openstaat voor een verkoop van Álvarez. “De club wil hem aan een Europese club verkopen”, aldus Almada.

Met 94 officiële wedstrijden voor de Mexicaanse club is Álvarez inmiddels een ervaren kracht in de selectie van Pachuca te noemen. De 23-jarige rechtsback wist vorig jaar een plek bij de beste elf spelers van de hoogste Mexicaanse competitie te bemachtigen en heeft met zijn goede prestaties in eigen land de interesse van onder meer PSV gewekt. “PSV volgt hem en heeft interesse getoond”, zo laat Almada weten.

Volgens de trainer is Pachuca ook bereid om Álvarez bij een goed bod te laten gaan. “De realiteit is dat de club en de leiding hem aan een Europese club willen verkopen.” Almada geeft wel aan dat hij hoopt dat hij bij een verkoop van Álvarez volgend seizoen toch nog gebruik kan maken van de rechtsback. “Als we hem verkopen, is het plan om hem nog een jaar hier te houden. We spelen in de Champions League en het wordt een zwaar jaar.”

Álvarez begon zijn profcarrière bij Pachuca, waarvoor hij begin 2018 zijn debuut maakte. De Mexicaan speelde afgelopen seizoen 36 officiële wedstrijden voor de club waarin hij eenmaal het net wist te vinden en vijf doelpunten voorbereidde. In juli vorig jaar maakte de rechtervleugelverdediger in de oefeninterland tegen Nigeria (4-0 winst) zijn debuut in de nationale ploeg van Mexico. De teller voor Álvarez staat inmiddels op drie interlandwedstrijden. PSV deed vijf jaar geleden nog zaken met Pachuca, toen Lozano voor twaalf miljoen euro werd overgenomen. Twee jaar later verkochten de Eindhovenaren de aanvaller voor een recordbedrag van 45 miljoen euro aan Napoli.