V/d Vaart brengt dodelijk rapport uit aan Ajax: ‘Die kan er helemaal niks van!’

Vrijdag, 3 juni 2022 om 23:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:21

Rafael van der Vaart rekent vrijdagavond keihard af met de hosannastemming die in zijn ogen was ontstaan rond Hans Vanaken. De Belgische middenvelder werd de voorbije weken meermaals gelinkt aan Ajax, maar presteerde volgens Van der Vaart ontluisterend tegen Nederland (1-4 voor Oranje). "België heeft een paar hele, hele zwakke broeders", aldus Van der Vaart, die daar Vanaken dus onder schaart.

Vanaken kende opnieuw een sterk seizoen bij Club Brugge, de club waarmee de 29-jarige middenvelder kampioen van België werd. Vrijdagavond kreeg hij verrassend de voorkeur boven Youri Tielemans, maar kon de verwachtingen van Van der Vaart geenszins waarmaken. "Noa Lang zegt dus dat hij naam heeft gemaakt in België, waar hij speelt met Vanaken. Ik hoor alleen maar Vanaken, Vanaken, Vanaken... Vanaken kan er dus helemaal niks van!", is het vernietigende oordeel van Van der Vaart bij de NOS.

"Dat is gewoon een houten klaas", vervolgt Van der Vaart, die merkt dat presentator Tom Egbers een beetje schrikt van die uitspraken. "Misschien is het een beetje hard voor hem, maar dat is gewoon een houten klaas. Dat werkt dan in België, bij een topploeg, schiet er een paar binnen. Maar die was vandaag... Hij is natuurlijk ook in de rust gewisseld."

In het algemeen vielen de Belgen zwaar tegen. "Ik moet je eerlijk zeggen als je mij nu vraagt naar deze avond, dan hebben we België een beetje overschat of zo, denk ik. België heeft natuurlijk een paar geweldige spelers, maar ze hebben ook een paar hele, hele zwakke broeders. Dan heb je echt alleen maar De Bruyne, Lukaku, Hazard, die totaal niet in vorm is. En Mertens en Carrasco die er nog in komen, maar dan houdt het wel een beetje op."