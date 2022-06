Verdediger NEC kan fraaie transfer maken na plotselinge interesse uit Serie A

Donderdag, 2 juni 2022 om 21:39 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 21:53

NEC Nijmegen dreigt Cas Odenthal deze zomer kwijt te raken aan Bologna. De verdediger van de Nijmegenaren beschikt over een aflopend contract en staat volgens Voetbal International in de belangstelling van Bologna. NEC deed Odenthal in december tevergeefs een aanbieding en dreigt door de Italiaanse interesse definitief afscheid te moeten nemen van de 21-jarige stopper.

Odenthal speelde afgelopen seizoen 28 officiële wedstrijden voor NEC waarin hij eenmaal tot scoren kwam. De jonge verdediger is van grote waarde voor zijn club, die hem dan ook graag langer aan boord zou willen houden. Het is NEC tot dusver echter niet gelukt om het contract van Odenthal te verlengen en moet met de interesse van Bologna vrezen voor een zomers vertrek. "Cas heeft in december al een aanbieding gekregen van de club", zo legde trainer Rogier Meijer de situatie rondom Odenthal onlangs uit aan Voetbal International.

De contractsituatie van Odenthal is al langer onderwerp van gesprek in Nijmegen. NEC deed de verdedigende belofte in december al een aanbieding, die door Odenthal naast zich werd neergelegd. “Ik mag daar niets over zeggen”, zei Odenthal begin april na de wedstrijd tussen NEC en Cambuur (1-2 uitzege NEC) toen hem werd gevraagd naar zijn toekomstplannen. “Nogmaals, ik mag daar niets over zeggen. Het is niet zo spannend is allemaal." Een week later moest de verdediger de thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-2) vanaf de bank toekijken.

Een dag na de nederlaag tegen Twente liet trainer Rogier Meijer nogmaals zijn licht schijnen over de situatie van Odenthal bij de club. “Op dit moment lopen er geen gesprekken meer”, zo vertelde hij destijds in gesprek met Voetbal International. “We hebben een aantal keer een poging gewaagd, maar de boot wordt afgehouden. Dan kijken we verder naar andere opties. Of het jammer zou zijn als hij vertrekt? Ja, dat is zo. Maar iedereen maakt zijn eigen keuze en we zullen zien hoe de toekomst eruitziet.”

Mocht Odenthal daadwerkelijk de overstap naar Bologna maken, zal hij zijn landgenoten Jerdy Schouten, Mitchell Dijks en Denso Kasius tegenkomen. Laatstgenoemde maakte in januari van dit jaar de overstap naar Bologna. De negentienjarige rechtsback liet FC Utrecht daarmee achter zich voor drie miljoen euro. Kasius maakte geen minuten in de Eredivisie, maar hij trok tijdens zijn verhuurperiode bij FC Volendam de aandacht van Bologna. Kasius speelde in de tweede seizoenshelft zeven competitiewedstrijden voor de Italiaanse club.