Fenerbahçe verzekert zich met vijfklapper van CL; Besiktas eindigt tekenend

Zaterdag, 21 mei 2022 om 20:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:00

Fenerbahçe is dit seizoen als tweede geëindigd in de Süper Lig. In het laatste competitieduel bij Malatyaspor hadden de Gele Kanaries aan een punt voldoende om het stekje - dat het al bezit had - de behouden, die recht geeft op de tweede voorronde van de Champions League. Fener deed het zelfs flink beter dan dat en legde een fikse 0-5 overwinning op de mat. Landskampioen van vorig seizoen Besiktas sloot het seizoen op tekenende wijze af door in eigen huis met 1-1 gelijk te spelen tegen nummer drie Konyaspor en eindigt als zevende.

Malatyaspor - Fenerbahçe 0-5

Hekkensluiter Malatyaspor had al negen duels op rij verloren en hielp de bezoekers na 23 minuten spelen in het zadel. Baris Basdas werkte een tegenstander naar de grond tijdens een opstootje en mocht met direct rood vertrekken. Met 32 minuten op de klok opende Serdar Dursun de score. Na twee doelpogingen op doelman Abdulsamed Damlu en de lat te hebben zien eindigen, kwam de bal bij een nieuwe voorzet van Diego Rossi bij de spits terecht. Dursun stuurde de bal uit de draai knap naar de hoek met zijn hoofd: 0-1. Daarmee stond ook de ruststand op het scorebord.

In het tweede bedrijf bezorgde de ploeg van trainer Ismail Kartal de lijstduwer een flink pijnlijk afscheid van het hoogste niveau. Eerst kopte Serdar Aziz de 0-2 binnen uit een hoekschop van Mert Hakan Yandas, waarop Irfan Kahveci de marge naar drie tilde met een laaggeplaatst schot. Enner Valencia leek een kwartier voor tijd de eindstad te verzorgen door de bal langs Damlu te tikken, maar de Ecuadoriaan prikte er in de voorlaatste minuut tóch nog eentje bij.

Besiktas - Konyaspor 1-1

De Zwarte Adelaars zijn het gehele seizoen al geen schim meer van de kampioensploeg van vorig seizoen en kwamen ook op de laatste speeldag op achterstand. Amar Rahmanovic stuurde drie minuten voor rust Konrad Michalak weg aan de linkerkant met een diepe bal, waarop de middenvelder zelf richting zestienmeter sprintte. Rahmanovic werd volledig over het hoofd gezien door de verdediging van de thuisploeg en was precies op tijd ter plaatse om de voorzet van Michalak binnen te tikken. De bezoekers leken die stand tot en met het laatste fluitsignaal vast te houden, totdat Kenan Karaman in extremis met zijn kopbal het seizoen van Besiktas toch niet helemaal in mineur liet eindigen.