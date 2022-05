Schokkend: Schot gaat knock-out na omsingeling door groep wrede hooligans

Woensdag, 18 mei 2022

Sevilla is als speelstad van de finale van de Europa League ongewild het toneel geworden van voetbalrellen. Georganiseerde hooligans van Eintracht Frankfurt misbruiken de finale voor wrede geweldplegingen tegen soms nietsvermoedende fans van Rangers, zo meldt de Spaanse politie. Op beelden van woensdagmiddag wordt een supporter van de Schotse club binnen enkele seconden omsingeld door een groep ultra's, die hem nietsontziend knock-out slaan.

Let op: dit artikel bevat schokkende beelden.

De genoemde aanval op de omsingelde fan is vanaf het begin onderin beeld.

Het slachtoffer blijft op de grond achter, waarna de groep aanvallers zich direct terugtrekt en hij door zijn medesupporters snel weggetrokken wordt. Volgens het Schotse Daily Record vond het incident slechts een uur voor de wedstrijd plaats op een terras vlakbij het stadion Ramón Sánchez-Pizjuán. Het is slechts één voorbeeld van de georganiseerde aanvallen van hooligans van Eintracht, die al sinds woensdagavond huishouden in Sevilla. De lokale politie was daarop voorbereid, omdat hetzelfde eerder dit seizoen gebeurde toen de Duitse club in februari speelde tegen Real Betis, eveneens spelend in Sevilla.

Incidents have broken out between Rangers and Eintracht Frankfurt fans in Seville.pic.twitter.com/hBkQhHiQ95 — Football España (@footballespana_) May 18, 2022

In de nacht voorafgaand aan de finale werd een groep aanhangers van Rangers op Plaza de San Francisco aangevallen door een groep van 200 Duitse hooligans, zo meldt de politie van Sevilla. Een politie-ingreep voorkwam een ernstige confrontatie. Op beelden is te zien hoe de hooligans na de aankomst van de politie vluchten en op hun weg toevallige voorbijgangers aanvallen. Er werden vijf Duitse fans aangehouden.

Mate is a Journo in Seville. Lots of videos in his group. Groups of organised Frankfurt Ultras last night roaming around looking for Rangers/Betis/Sevilla. pic.twitter.com/uD8DX4ZlqG — Stan Collymore ???? (@StanCollymore) May 18, 2022

Beelden van vechtende, vluchtende hooligans woensdagnacht.