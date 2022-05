Ongekend gallery play van Real: Benzema bereikt legendarisch all-time totaal

Donderdag, 12 mei 2022 om 23:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:10

Real Madrid heeft het Santiago Bernabéu donderdag een schitterende avond bezorgd. De ploeg van Carlo Ancelotti speelde tegen hekkensluiter Levante een van zijn beste wedstrijden van het seizoen, die ook leidde tot de grootste zege deze jaargang: 6-0. Karim Benzema maakte zijn 323ste doelpunt voor Real Madrid en komt op gelijke hoogte met Raúl. Alleen Cristiano Ronaldo (451 goals) heeft er meer. Man van de wedstrijd werd Vinícius Júnior, die de helft van de productie voor zijn rekening nam. Levante degradeert door de nederlaag definitief uit LaLiga.

Voor Real staan de laatste Spaanse duels in het teken van de voorbereiding op de Champions League-finale, op 28 mei tegen Liverpool. Ancelotti gaf Casemiro en Toni Kroos rust, maar de overige gekende namen verschenen aan de aftrap. Zo ook Luka Modric, die na dertien minuten Ferland Mendy van eigen helft op heerlijke wijze lanceerde. De linksback kon zo doorlopen en maakte het beheerst af: 1-0.

Wat een ?????????????? ?? Karim Benzema komt op gelijke hoogte met Raúl in doelpunten voor Real Madrid en staat nu gedeeld tweede op de eeuwige topscorerslijst ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridLevante pic.twitter.com/asyqfvGulL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 12, 2022

Real stormde in de openingsfase in razend tempo af op het doel van Levante, dat compleet overdonderd werd. Federico Valverde raakte nog de paal, even later gaf Vinícius Júnior een schitterende strakke voorzet op Karim Benzema, die onberispelijk binnenkopte: 2-0 na twintig minuten. Real ging door en combineerde simpel naar 3-0 via Rodrygo, die alert zijn voet tegen een lage voorzet van Modric zette. De Kroaat stond een minuut voor rust ook aan de basis van de 4-0, door met een heerlijke steekbal Vinícius te bedienen. De Braziliaan kon over links de zestien in en maakte het knap af.

En dan wordt het ook nog 4-0 voor rust ?? 'Vini' pikt zijn doelpuntje mee! ?1??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridLevante pic.twitter.com/f3x2KbSry3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 12, 2022

Real nam na de galashow uit de eerste helft zichtbaar gas terug in de laatste 45 minuten. Levante kreeg daardoor de kans om hier en daar het doel van Thibaut Courtois op te zoeken, onder meer via een gevaarlijk schot van Pepelu, dat net over ging. José Luis Morales verprutste een kwartier voor tijd dé kans op een eretreffer door van dichtbij naast te mikken. Op dat moment had Real zijn vijfde treffer al op het scorebord gezet. Modric verstuurde wederom een briljante steekbal, ditmaal op Benzema, die vrij voor de keeper met een opvallende dans om de bal wist te passeren. Na een passje opzij kon Vinícius intikken: 5-0. De Braziliaan wist zijn hattrick in de 83ste minuut te voltooien door na balverlies de bal om zijn tegenstander heen te slepen en in de korte hoek te prikken: 6-0.