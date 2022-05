Juninho reageert op merkwaardige openbaring L'Équipe: 'Ik zei het toch...'

Dinsdag, 10 mei 2022 om 21:55 • Laatste update: 22:09

Juninho heeft op ludieke wijze gereageerd op een openbaring van L'Équipe. De Franse krant beweerde dinsdag dat er begin dit jaar een breuk kwam aan de samenwerking tussen Olympique Lyon en Marcelo nadat de Braziliaanse verdediger een scheet had gelaten in de kleedkamer. In augustus werd Marcelo verbannen bij de eerste selectie. De verdediger zou door ‘ongepast gedrag’ na de wedstrijd tegen Angers (3-0 verlies) niet meer welkom zijn geweest. Afgelopen winter werd hij verkocht aan Girondins Bordeaux.

Tá vendo, te disse ???? zagueiro tem q mandar peido alto, longo e fedido ???? o teu só foi alto ??????????aí tá fraco ?????? https://t.co/G5fW3nH9FN — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) May 10, 2022

Volgens L'Équipe had de verbanning te maken met een scheet die Marcelo gelaten zou hebben. Marcelo reageerde via Twitter op de beschuldigingen. "Dankzij L'Équipe meld ik me voor het eerst sinds lange tijd weer op Twitter om alle beschuldigingen te ontkennen. Journalistiek is tegenwoordig een grap." Juninho, technisch directeur bij Lyon, kon het niet laten om in te haken op de tweet van de Braziliaan. "Ik zei het je toch. Een scheet moet hard en lang zijn en hij moet stinken. Die van jou was alleen hard, dan is het een hele slechte scheet."