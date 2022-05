Forse straf voor WK-tegenstander Oranje na ongeregeldheden in kwalificatie

Maandag, 2 mei 2022 om 18:46 • Laatste update: 21:13

Senegal en Nigeria moeten het eerstvolgende thuisduel afwerken zonder publiek, zo heeft de FIFA bepaald. Daarnaast moeten beide Afrikaanse landen een boete betalen naar aanleiding van ongeregeldheden die plaatsvonden bij wedstrijden in de play-offs van de kwalificatie voor het WK.

Het Nederlands elftal neemt het eind dit jaar op het WK onder meer op tegen Senegal. Het Afrikaanse land wist zich voor het eindtoernooi te plaatsen door in de kwalificatie via een strafschoppenreeks af te rekenen met Egypte. Het land van Liverpool-ster Mohamed Salah tekende na de uitschakeling echter protest aan bij de FIFA. Volgens de voetbalbond van Egypte zou er sprake zijn geweest van racistisch gedrag van de supporters van Senegal, zou een delegatie van Egypte zijn aangevallen en zou Salah bij het nemen van een penalty flink gehinderd zijn door laserstralen die vanuit het publiek op hem werden gericht. Egypte verloor na strafschoppen, nadat beide landen hun thuisduel met 1-0 hadden gewonnen. De FIFA heeft nu naar aanleiding van de ongeregeldheden besloten om Senegal een boete van 170.000 euro op te leggen en het land daarnaast zijn eerstvolgende thuisduel zonder supporters af te laten werken.

Ook Nigeria is flink bestraft door de FIFA. De wereldvoetbalbond heeft het West-Afrikaanse land, dat niet zal deelnemen aan het WK, bestraft met een boete van 150.000 euro. Daarnaast moet Nigeria, net zoals Senegal, een thuisduel zonder eigen supporters afwerken. Nigeria is bestraft naar aanleiding van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ghana, eind maart. Na het doelpuntloze gelijkspel uit in Ghana, kwam Nigeria in eigen huis niet verder dan 1-1, waardoor Ghana zich op basis van het uitdoelpunt wist te plaatsen voor het WK. Na afloop van het tweede duel bestormden woedende supporters het veld en hielden flink huis.

Het was de tweede keer in korte tijd dat Senegal door middel van een strafschoppenserie met Egypte moest zien af te rekenen. Het land van Liverpool-sterspeler Sadio Mané nam het begin februari in de finale van de Afrika Cup ook op tegen Egypte. Senegal wist die strafschoppenserie, net zoals in de WK-kwalificatiewedstrijd eind maart, te winnen. De Leeuwen van Teranga treffen op het WK behalve Oranje ook Ecuador en het gastland Qatar. Ghana neemt het eind dit jaar in Qatar op tegen Portugal, Zuid-Korea en Uruguay.