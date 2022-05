RKC heeft handhaving in eigen hand na wervelende eerste helft

Zondag, 1 mei 2022 om 21:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:01

RKC Waalwijk heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om lijfsbehoud. Voor eigen publiek won de ploeg van trainer Joseph Oosting overtuigend met 3-1 van FC Groningen. Door de zege is RKC de nieuwe nummer veertien en komen de Waalwijkers op 31 punten uit evenzoveel duels. Het gat met PEC Zwolle, dat momenteel zestiende staat, bedraagt momenteel vijf punten. Met de nederlaag houdt Groningen tegelijkertijd de strijd om een playoff-ticket voor Europees voetbal spannend.

Door de nederlagen van Fortuna Sittard, PEC Zwolle en Willem II wist RKC dat er tegen FC Groningen goede zaken gedaan konden worden in de bloedstollende strijd tegen degradatie. De Waalwijkers traden tegen FC Groningen in speciale shirts aan om geld in te zamelen. De tenues zijn in samenwerking met Villa Pardoes, waarmee ernstig zieke kinderen een vakantie kunnen beleven met hun familie. Spelend in het bijzondere shirt voor een goed doel deed RKC overduidelijk goed, want de ploeg van trainer Joseph Oosting veegde in het eerste bedrijf de vloer aan met FC Groningen.

???? More than just a shirt! Drawn by children and raising funds for disabled children through @villapardoes you have the chance to own one of these @RKCWAALWIJK match-worn shirts from the #Eredivisie Tap to participate ??https://t.co/96HQFzRf7q pic.twitter.com/LhZgSnLVAN — MatchWornShirt (@MatchWornShirt) May 1, 2022

Met een kwartier op de klok werd de thuisploeg een doelpunt in de schoot geworpen door Damil Dankerlui, die een bal kort terug speelde op doelman Peter Leeuwenburgh. Finn Stokkers kon onderscheppen en eenvoudig langs de sluitpost van FC Groningen afronden: 1-0. De spits was dit seizoen pas één keer trefzeker in de Eredivisie, maar vijzelde zijn totaal halverwege de eerste helft op naar drie door voor de tweede treffer van de avond aan te tekenen. Bart van Hintum ging onder een lage bal van Ahmed Touba door, waarna Michiel Kramer slechts breed hoefde te leggen op Stokkers. Voor de spits was het vervolgens een koud kunstje om de bal in het lege doel te schuiven.

Richard van der Venne scoort prachtig en viert het prachtig ???? Het speciale shirt is bedoeld om geld in te zamelen voor @VillaPardoes, een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen ??#rkcgro #deontknoping pic.twitter.com/sI0GUczxkk — ESPN NL (@ESPNnl) May 1, 2022

Groningen leek even nodig te hebben om van de volgende tik te bekomen. Dat de Trots van Noorden via Jörgen Strand Larsen en Michael de Leeuw de uitgelezen kans op de aansluitingstreffer liet liggen, hielp niet mee. Strand Larsen leek de uitgekomen Etienne Vaessen te verschalken met een lob en zag De Leeuw hierna onder de bal door koppen, waarna het speeltuig vervolgens tegen de paal belandde. De gemiste kans werd de bezoekers nog voor rust fataal, toen Richard van der Venne aan de aandacht van de verdediging ontsnapte en op fraaie wijze van buiten het strafschopgebied de bal over Leeuwenburgh binnenschoot: 3-0.

Danny Buijs wist dat er na rust iets moest veranderen en voerde daarom een driedubbele wissel door. De wijzigingen sorteerde al vroeg in de tweede helft het gewenste effect, nadat Strand Larsen na een vlotlopende aanval op zijn wenken werd bediend door Cyril Ngonge: 3-1. De treffer van de Noorse clubtopscorer zorgde echter allesbehalve voor enig geloof in een goed resultaat, want Groningen slaagde er - op een schuiver van Romano Postema na - niet in om in het restant van de tweede helft serieuze kansen bij elkaar te spelen.