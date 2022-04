Gezichtsuitdrukking van Suárez vat avond voor Atlético in één beeld samen

Zaterdag, 30 april 2022 om 23:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:08

Atlético Madrid heeft zaterdagavond vrij kansloos verloren in LaLiga. De ploeg van Diego Simeone kwam er op bezoek bij Athletic Club - toch al een angstgegner - nauwelijks aan te pas: 2-0. De frustratie was bij momenten van het gezicht van Luis Suárez te lezen. Man van de wedstrijd werd Iñaki Williams, die een groot aandeel had in beide treffers, en de tweede zelfs achter zijn naam kreeg middels een panenka. Atlético blijft vierde en kan zich nog niet rijk rekenen als het gaat om een Champions League-ticket, omdat Real Betis de achterstand kan verkleinen tot één punt.

Athletic Club had slechts één van de afgelopen vier ontmoetingen met Atlético verloren en was ook de laatste drie duels in het eigen San Mamés ongeslagen. In de achtste minuut openden de gastheren de score. Iñaki Williams, die zijn 226ste LaLiga-duel op rij speelde zonder dat hij ook maar een wedstrijd miste, kwam naar binnen in het strafschopgebied en schoot tegen Mario Hermoso aan. Met veel fortuin kaatste de bal het doel in achter Jan Oblak: 1-0.

2-0!! Iñaki Williams met ijs in de aderen! ?? '56 De spits van de Basken benut zijn pingel en Simeone en consorten in de penarie ??#ZiggoSport #AthleticAtletico #LaLiga pic.twitter.com/u0WwQ7n4j6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 30, 2022

De thuisploeg rook bloed en organiseerde een continue stormloop richting het doel van Atlético. Pas op het halfuur kregen de elf van Simeone ietwat controle. Tot echte kansen leidde dat echter niet; de 1-0 ruststand was dan ook zeker verdiend te noemen. De Madrilenen wisselden in de rust aanvallend, maar moesten al na tien minuten de tweede tegentreffer incasseren. Iker Muniain was eerder bij de bal dan Héctor Herrera, die de aanvallende middenvelder onderuithaalde. Wat volgde was een strafschop, binnengeschoten door Williams middels een koele panenka: 2-0.

De aanvaller van Athletic kwam snel dicht bij zijn hattrick, maar zag zijn inzet uit de rebound ternauwernood gekeerd worden door Oblak. Atlético was niet bij machte om de Basken onder druk te krijgen. Bij toeval kreeg Ángel Correa wel een kans door een halfhoge bal uit de lucht te plukken, alleen mikte de aanvaller van Atlético te hoog. Correa raakte in blessuretijd met een van richting veranderd afstandsschot ook nog de paal.