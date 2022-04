Villarreal gaat zonder Danjuma onderuit in aanloop naar return tegen Liverpool

Zaterdag, 30 april 2022 om 16:00 • Dominic Mostert

Villarreal is er niet in geslaagd een overwinning te boeken in de aanloop naar de cruciale returnwedstrijd tegen Liverpool in de halve finale van de Champions League. De nummer zeven van LaLiga ging met 2-1 onderuit tegen Alavés en ziet plaatsing voor de groepsfase van de Europa League daardoor verder uit zicht verdwijnen. Alavés, de nummer negentien, verkleinde de achterstand op de virtueel veilige nummer zeventien Cádiz tot vier punten.

In totaal voerde trainer Unai Emery liefst acht wijzigingen door ten opzichte van de midweekse Champions League-wedstrijd. De reden voor de afwezigheid van Danjuma was formeel niet bekend, maar media in Spanje denken dat hij rust kreeg met het oog op de return van dinsdag. Alleen Pau Torres, Dani Parejo en Samuel Chukwueze behielden hun basisplaats. Gerard Moreno, Raúl Albiol, Francis Coquelin, Alberto Moreno en Yeremy Pino ontbraken door blessureleed.

Het gehavende Villarreal kwam al in de vierde minuut op achterstand. Een indraaiende corner van voormalig NAC Breda-middenvelder Manu García werd achterwaarts doorgekopt door Joselu, waarna Victor Laguardia de bal binnenwerkte bij de tweede paal. Hoewel Villarreal daarna ogenschijnlijk beter in de wedstrijd kwam, maakte Alavés na een halfuur de 2-0. Een lage voorzet van Rubén Duarte, vanuit de achterlijn van het strafschopgebied, werd op waarde geschat door Gonzalo Escalante.

Kort na de pauze vond Villarreal de aansluiting door een knap doelpunt van Chukwueze. De buitenspeler trok vanaf de rechterflank het strafschopgebied in, liet meerdere verdedigers zijn hielen zien en waagde een schot met het linkerbeen. Doelman Fernando Pacheco liet de houdbare bal glippen: 2-1. In de slotfase van de wedstrijd liet Villarreal enkele kansen op de gelijkmaker onbenut, waardoor Alavés zeer belangrijke punten pakte in de strijd tegen degradatie.