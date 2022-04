Scorende Willems ziet doek vallen; Leipzig laat zich te kijk zetten door Becker

Zaterdag, 23 april 2022 om 17:29 • Laatste update: 17:31

Jetro Willems is zaterdagmiddag met Greuther Fürth gedegradeerd uit de Bundesliga. De linkervleugelverdediger bewees zijn ploeg - met daarin ook Nick Viergever - in duel met Bayer Leverkusen een goede dienst door de vroege openingstreffer te maken, maar het bleek niet voldoende om die Werkself af te schudden: 1-4 verlies. Sheraldo Becker beleefde juist een fantastische middag. De aanvaller van Union Berlin leek op weg naar een dure nederlaag bij RB Leipzig, maar droeg in de absolute slotfase twee keer bij aan doelpunten die zouden leiden naar een miraculeuze comeback: 1-2. Union staat zesde en mag door de zege nog dromen van de Champions League-tickets.

Greuther Fürth - Bayer Leverkusen 1-4

Greuther Fürth knokte dus voor zijn laatste kans en begon uitstekend aan de wedstrijd. In de vijfde minuut bracht Jessic Ngankam de bal na een gekraakt schot terug voor het doel, waar Willems in alle vrijheid aannam en hard met rechts binnen schoot: 1-0. Leverkusen had slechts vier minuten nodig om tegen te scoren. Patrick Schick stak alert zijn hak uit toen de bal na een hoekschop terug voor het doel kwam: 1-1. De problemen werden nog veel groter voor de thuisploeg toen doelman Andreas Linde te lang treuzelde en zich liet aftroeven door Serdar Azmoun: 1-2. Een kwartier na rust maakte Leverkusen er 1-3 van via Paulinho, die eerst over de bal heen maaide maar razendsnel schakelde en met een subtiel tikje alsnog scoorde. In de slotfase van de wedstrijd zorgde Exequiel Palacios met een laag afstandsschot voor 1-4.

RB Leipzig - Union Berlin 1-2

Hoewel het meeste balbezit voor Leipzig was kwamen alle doelpogingen in de tweede helft van Union, waar Sheraldo Becker als gebruikelijk startte en PSV-huurling geschorst was. De beste mogelijkheid voor rust was voor Grischa Prömel, die een dreigend schot van vrij dichtbij gekeerd zag worden door Péter Gulácsi. Uit het niets nam Leipzig kort na rust de leiding, toen een voorzet van Christopher Nkunku slecht werd verwerkt en Yussuf Poulsen kiezelhard profiteerde: 1-0. Leipzig leek op weg naar een uiterst moeizame thuiszege, maar gaf het in minuut 86 en 89 compleet weg. Eerst belandde een goede voorzet van Becker op het hoofd bij Sven Michel, drie minuten later zette Becker vanaf de rechterflank opnieuw Michel vrij. De aanvaller leek zelf te gaan, maar legde handig klaar voor Kevin Behrens: 1-2.

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 3-3

De thuisploeg liep na twee minuten al achter de feiten aan nadat de bal op de stip ging na een handsbal van Nicolas Höfler. Ramy Bensebaini toonde zich vervolgens vanaf elf meter uiterst koel: 0-1. Borussia Mönchengladbach wist de marge binnen het kwartier te verdubbelen via Breel Embolo, die vanaf de rechterflank doorkwam en doelman Mark Flekken ook het nakijken gaf: 0-2.

Na rust leek Freiburg het duel helemaal om te draaien. Vincenzo Grifo zorgde vanuit een strafschop voor de aansluitingstreffer, waarna Christian Günter met een afstandsschot de stand gelijk trok. Philipp Lienhart dacht tien minuten voor tijd uit een corner van Günter met het hoofd voor de ultieme comeback te zorgen, maar diep in blessuretijd stelde Mönchengladbach toch nog een punt veilig via Lars Stindl, die in de lange hoek kon raak koppen: 3-3.