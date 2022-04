Van Wolfswinkel maakt faam waar en staat dit seizoen op eenzame hoogte

Vrijdag, 22 april 2022 om 21:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:00

FC Twente heeft vrijdagavond een probleemloze avond beleefd in de Grolsch Veste. De ploeg van Ron Jans incasseerde tegen Sparta Rotterdam geen enkel schot op doel en boekte via doelpunten Ricky van Wolfswinkel en Michel Vlap een simpele overwinning: 2-0. Het was voor Van Wolfswinkel al zijn tiende openingsdoelpunt dit seizoen, waarvan de spits er meer heeft dan elke andere speler in de Eredivisie. Nummer vier Twente komt in punten gelijk met Feyenoord, dat een beter doelsaldo en een duel tegoed heeft. Sparta blijft steken op de zestiende plaats.

Bij Twente keerde Van Wolfswinkel terug van een schorsing en keerde Manfred Ugalde terug naar de bank. Aan de zijde van Sparta kreeg Tom Beugelsdijk vrijdag het goede nieuws niet vervolgd te worden voor matchfixing, waarvoor het Openbaar Ministerie te weinig bewijs vond. Met het afronden van de laatste zes minuten tegen Vitesse (0-1 winst) zag Beugelsdijk zijn gele kaart - opgelopen in het eerste deel van dat duel - definitief in de boeken gaan. Daardoor was de verdediger in Enschede geschorst.

De verhoudingen tekenden zich in de Grolsch Veste vanaf het startsignaal af: Sparta kwam voornamelijk om te verdedigen en had na tien minuten de eerste redding van Maduka Okoye nodig om op de been te blijven. De goalie redde een kopbal van de vrije Joshua Brenet, maar had in de 23ste minuut geen antwoord op een afstandsschot van Van Wolfswinkel. De spits kreeg de bal na een soepel lopende aanval op achttien meter van het doel aangespeeld en plaatste die vervolgens precies in de rechteronderhoek: 1-0.

Twente had vrijwel niets te vrezen van Sparta, maar had toch twee reddingen nodig van Lars Unnerstall, nota bene op onbedoelde inzetten van zijn ploeggenoten Brenet en Julio Pleguezuelo. In de 57ste minuut verdubbelde de thuisploeg verdiend zijn voorsprong. Robin Pröpper schoof door vanuit de achterhoede en gaf een goede pass naar Michel Vlap. De nummer 10 kapte Michael Heylen uit en kon rustig binnen schuiven: 2-0. In de fase daarna redde Okoye goed op gevaarlijke schoten van Dimitris Limnios en Virgil Misidjan.