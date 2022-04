Fenerbahçe leeft zich uit na vierde (!) rode kaart voor Süper Lig-heethoofd

Vrijdag, 22 april 2022 om 21:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:15

Fenerbahçe heeft vrijdagavond een royale overwinning geboekt in de Süper Lig. De ploeg van Ismail Kartal profiteerde van een razendsnelle rode kaart bij tegenstander Rizespor en won met 0-6. Het is voor Fenerbahçe de grootste competitiezege sinds 14 mei 2018, toen met 0-7 werd gewonnen bij Karabükspor. Fenerbahçe staat met 65 punten op de tweede plek; koploper Trabzonspor heeft acht punten voorsprong en een duel tegoed.

De wedstrijd kende een absurd begin: na 35 seconden ontving Fabricio Baiano van Rizespor een directe rode kaart. De middenvelder raakte verwikkeld in een duel met Miguel Crespo en was niet te spreken over de in zijn ogen theatrale reactie van Crespo. Hij liep richting Crespo, waarna twee andere spelers van Rizespor zich ook in de situatie mengden. De boze Baiano deelde de toegesnelde Min-Jae Kim een tik uit en werd weggestuurd door scheidsrechter Halil Umut Meler. Opvallend genoeg was het alweer de vierde (!) rode kaart van Baiano in het huidige seizoen.

Fenerbahçe, met de Turks-Nederlandse Ferdi Kadioglu in de basis, opende de score in minuut negen. Na voorbereidend werk van Serdar Dursun schoot Diego Rossi raak door de benen van Eren Albayrak. Dankzij het numerieke overwicht hoefde Fenerbahçe zich in defensief opzicht geen zorgen te maken, maar de bezoekers hadden wel strafschoppen nodig om de voorsprong verder uit te breiden. Een handsbal van Ronaldo Mendes resulteerde in een penalty, evenals een overtreding van Albayrak op Irfan Can Kahveci. Beide strafschoppen werden benut door Dursun, die tweemaal de linkerhoek uitzocht.

Dursun scoorde in minuut 45 en 45+7; de ruime blessuretijd was het gevolg van onder meer de rode kaart en de bestudering van de beelden voorafgaand aan de toegekende penalty’s. Aan het begin van de tweede helft liet Joel Pohjanpalo na iets terug te doen in een één-op-één-situatie, waarna Dursun de 0-4 verzorgde in een rebound na een gekeerde kopbal van Arda Güler. Omdat Serdar Aziz met een uitgestoken been een kopdoelpunt van Yannick Bolasie voorkwam, hield Fenerbahçe de nul. Via een tegendraadse kopbal van Enner Valencia op aangeven van Güler en een treffer van Nazim Sangaré van dichtbij, ook na goed voorbereidend werk van de zeventienjarige Güler, werd het 0-6. Een late 0-7 van Valencia werd afgekeurd wegens buitenspel.