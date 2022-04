Federico Bernardeschi doet oude liefde pijn en gaat met Juventus naar finale

Woensdag, 20 april 2022 om 23:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:38

Juventus heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. Na een eerdere 0-1 zege op Fiorentina op 2 maart won de ploeg van Massimiliano Allegri in de return met 2-0. Federico Bernardeschi opende de score tegen zijn oude club, waarna Danilo er 2-0 van maakte in de blessuretijd. Juventus kan de beker prolongeren in de finale tegen Internazionale.

Na ruim een halfuur kwam Juventus op voorsprong. De aanvallers combineerden op de helft van Fiorentina, terwijl meer spelers aansluiten vanuit het middenveld. Het ging voor Fiorentina mis na een voorzet van Álvaro Morata vanaf de linkerflank. Doelman Bartlomiej Dragowski verkeek zich volledig op de voorzet en ging onder de bal door. Verdediger Cristiano Biraghi kopte de bal weg, maar bood daarmee Bernardeschi een kans om op venijnige en succesvolle wijze uit te halen in de linkerbovenhoek: 0-1.

Het doelpunt betekende dat Fiorentina met twee goals verzekerd zou zijn van de finale: in de Coppa Italia geldt dit seizoen de uitdoelpuntregel nog. Kansen waren echter schaars voor beide teams. In minuut 29 liet Dusan Vlahovic een goede mogelijkheid onbenut tegen zijn oude club, maar hij stond ook buitenspel. Tien minuten na de pauze bereidde Vlahovic een kans voor Denis Zakaria voor, maar het schot belandde op de buitenkant van de paal. Een treffer van Adrien Rabiot na een voorzet van Bernardeschi werd afgekeurd wegens buitenspel; in de slotfase schoot Matthijs de Ligt nog in het zijnet.

In de blessuretijd bepaalde Danilo de eindstand door als eindstation te fungeren van een aanval over de rechterflank. Het voorbereidende werk kwam van Juan Cuadrado, die Lucas Martínez Quarta uitkapte in het strafschopgebied en een strakke voorzet verstuurde. De finale vindt plaats op woensdag 11 mei in het Stadio Olimpico in Rome. De tegenstander is Internazionale, dat over twee wedstrijden te sterk was voor stadsgenoot AC Milan (0-0 remise en 3-0 zege).