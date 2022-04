Debuut van Simeone junior krijgt geen glans bij bij Atlético Madrid - Granada

Woensdag, 20 april 2022 om 20:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:05

Atlético Madrid heeft woensdagavond punten gemorst in LaLiga. De ploeg van Diego Simeone kwam in het eigen Wanda Metropolitano niet voorbij Granada: 0-0. Atlético stijgt wel van de vierde naar de tweede plek met 61 punten uit 33 wedstrijden, maar Barcelona (60 punten uit 31 duels) en Sevilla (60 punten uit 32 duels) hebben minder wedstrijden gespeeld. In de slotfase maakte de negentienjarige Giuliano Simeone, de zoon van de trainer, zijn debuut als invaller. Hij zat al achtmaal bij de wedstrijdselectie, maar debuteerde nog niet.

Atlético verloor eerder dit seizoen met 2-1 van Granada en kende ook voor eigen publiek moeite met de laagvlieger. Met name in de eerste helft liet de ploeg van Diego Simeone veel te weinig zien. Atlético had weliswaar een overwicht aan balbezit, maar bracht doelman Luís Maximiano nauwelijks in de problemen. Rodrigo De Paul kwam het dichtst bij een doelpunt met een schot vanbuiten het strafschopgebied, waar Maximiano attent op reageerde. Yannick Carrasco schoot enkele keren naast of over.

Aan het begin van de tweede helft waagde Antoine Griezmann een poging richting de verre hoek na voorbereidend werk van Carrasco en Ángel Correa. Van net buiten het strafschopgebied schoot Griezmann naast het doel. Een van richting veranderde inzet van Correa zeilde eveneens naast; aan de overzijde kon Njegos Petrovic geen potten breken met een afstandsschot. Het spel van Atlético was ondermaats. De spelers bereikten elkaar niet gemakkelijk en Granada slaagde erin het spel van de thuisploeg te ontregelen door tijd te rekken.

De supporters van Atlético lieten hun onvrede blijken over het spel van hun ploeg, Zondag wist Atlético diep in de blessuretijd nog een overwinning veilig te stellen tegen Espanyol (2-1), maar ditmaal bleef het verlossende doelpunt uit ondanks een stormloop in de slotfase. Een gevaarlijke kopbal van Stefan Savic na een hoekschop zeilde naast, terwijl Matheus Cunha in minuut 89 tegen de paal schoot na goed voorbereidend werk van Carrasco in het zestienmetergebied. Het debuut van Giuliano Simeone was slechts voor de boeken. Granada pakte een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie.