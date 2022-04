Woensdag, 20 April 2022

Manchester United wil transfervrije slag slaan

Everton heeft interesse in Adama Traoré, die momenteel door Wolverhampton Wanderers verhuurd is aan Barcelona. De Catalanen lijken de definitieve komst van de aanvaller niet te kunnen bekostigen, waardoor Everton in beeld komt. (Football Insider)

Benfica wil Ángel di María terughalen naar Lissabon. De 34-jarige Argentijn, die eerder tussen 2007 en 2010 uitkwam voor de Portugezen, loopt na dit seizoen uit zijn contract bij Paris Saint-Germain. (Pedro Almeida)

Manchester United heeft interesse om Antonio Rüdiger transfervrij op te pikken. The Mancunians incasseren dit seizoen veel tegendoelpunten en willen daarom hun achterste linie versterken met de verdediger van Chelsea. (Manchester Evening News)

Sevilla is niet van plan om Anthony Martial definitief over te nemen van Manchester United. De Spanjaarden zijn niet in staat om in de buurt te komen van de ruim vijftien miljoen euro die de spits jaarlijks in Engeland opstrijkt. (Marca)

Go Ahead Eagles wil bij RKC Waalwijk een dubbelslag slaan. De Deventenaren hebben interesse in Richard van der Venne en Finn Stokkers, die bij RKC beiden over een aflopend contract beschikken. (Voetbal International)