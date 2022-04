Horrorblessure Ashley Westwood overschaduwt doelpunt Wout Weghorst

Zondag, 17 april 2022 om 16:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:14

Het duel tussen West Ham United en Burnley is zondagmiddag overschaduwd door een horrorblessure bij Ashley Westwood. De middenvelder van Burnley kwam ongelukkig in botsing met Nikola Vlasic, toen het noodlot toesloeg. Het duel lag vervolgens zo'n tien minuten stil, waarna Wout Weghorst bij de hervatting de openingstreffer voor zijn rekening nam. Westwood werd ter plekke behandeld en per brancard onder applaus van het veld gedragen.

Halverwege de eerste helft ging het verschrikkelijk mis voor Westwood, toen hij een bal van Issa Diop opving en naar de rechterkant van het veld verplaatste. Bij het passen kwam hij echter in botsing met Vlasic, die van achteren kwam inlopen. De onfortuinlijke Westwood gebaarde meteen richting de zijkant dat het mis was, waarna ook Vlasic zwaar ontdaan op het veld viel. Westwood werd meteen te hulp geschoten door verschillende mensen van de medische staf. De Engelse regie hield de gevoelige beelden bewust weg van de kijker.

Niet voor de gevoelige kijker! ?? Ashley Westwood loopt een horrorblessure op in duel met Nikola Vlasic ?? Een spoedig herstel gewenst! ??#ZiggoSport #PremierLeague #WHUBUR pic.twitter.com/K8JscENSm4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2022

Toen het duel vervolgens weer op gang kwam, nam Weghorst de openingstreffer voor zijn rekening. De spits profiteerde met het hoofd van een rebound, nadat Jay Rodriguez in eerste instantie de lat raakte. Het was voor de Nederlander zijn tweede doelpunt in dienst van Burnley, eerder was hij op 19 februari trefzeker tegen Brighton and Hove Albion. Weghorst vierde zijn doelpunt ingetogen uit medeleven voor Westwood. Burnley is gebaat bij een goed resultaat. De ploeg van interim-manager Mike Jackson staat als nummer achttien op een virtuele degradatieplek.