Hatem Ben Arfa wordt ontslagen: ‘Wat hij flikt heb ik nog nooit meegemaakt’

Vrijdag, 8 april 2022 om 19:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:30

Het avontuur van Hatem Ben Arfa bij Lille OSC gaat vroegtijdig ten einde komen. De 35-jarige vleugelspits heeft zich een paar maanden na zijn komst onmogelijk gemaakt bij zijn trainer Jocelyn Gourvennec, die intern werd afgemaakt door Ben Arfa om tactische keuzes. "Dit heb ik mijn hele carrière nog niet meegemaakt", reageerde Gourvennec vrijdag op de persconferentie.

De bom tussen Ben Arfa en Gourvennec barstte volgens Franse media afgelopen zaterdag in de kleedkamer bij Lille. Na afloop van de wedstrijd tegen Girondins Bordeaux, waarin Ben Arfa een korte invalbeurt van dertien minuten was gegund, zou Ben Arfa in woede zijn ontstoken. "We spelen veel te verdedigend", zou de vijftienvoudig Frans international hebben geroepen. "We spelen niet als een team dat meedoet om Europees voetbal. Het is hier geen Guingamp!" Met die laatste opmerking zaagde Ben Arfa rechtstreeks aan de stoelpoten van zijn trainer, die voor zijn komst naar Lille coach was van Guingamp.

Ben Arfa werd direct uit de selectie gezet door Gourvennec en Lille startte een disciplinair onderzoek. Vrijdag bevestigde de coach dat zich 'een incident' had afgespeeld waarbij 'een speler zich na de wedstrijd ongepast heeft gedragen in de kleedkamer'. Gourvennec meende een goede relatie te hebben met Ben Arfa en de harde kritiek op zijn functioneren kwam dan ook als een verrassing. "Het was moeilijk te begrijpen, en voor mij misschien nog wel meer omdat ik veel genegenheid had voor deze speler." De coach kon niet anders dan ingrijpen. "Vanuit mijn positie als coach moet ik ingrijpen als er iets gebeurt dat de eenheid van het team, de groep, de kleedkamer kan veranderen."

Dat Gourvennec tijdens de persconferentie ook het Franse woord tordu - dat te vertalen is als verdraaid/gestoord - in de mond nam, maakte Ben Arfa nog woedender. De aanvaller plaatste direct na het persmoment op zijn Instagram Stories: "Jij praat over tordu? Jij en de voorzitter zijn les plus tordus", ofwel 'nog veel gestoorder'. "Incompetentie is jullie probleem. We spelen hier geen degradatievoetbal", aldus Ben Arfa, die zichzelf daarmee definitief onmogelijk zal hebben gemaakt bij Lille. Die club pikte hem in januari transfervrij op, nadat Ben Arfa een half jaar zonder werkgever had gezeten. Regerend kampioen Lille maakt een slecht seizoen door en staat zevende in de competitie.