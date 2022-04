Ajax gaat oefenwedstrijd afwerken tegen nationale ploeg van Curaçao

Woensdag, 6 april 2022 om 18:06

Ajax brengt na de ontknoping van het seizoen een bezoek aan Curaçao. De Amsterdammers gaan van 17 tot en met 21 mei meerdere projecten bezoeken op het eiland in de Nederlandse Caraïben. Op 20 mei speelt de koploper van de Eredivisie een oefenwedstrijd tegen het nationale elftal van Curaçao.

Ajax trekt volgende maand naar Curaçao als onderdeel van een overeenkomst met de Curaçao Tourist Board, die in 2020 ontstond. Het programma op Curaçao staat voor een groot deel in het teken van voetbal en talentontwikkeling. De Ajax-selectie brengt een bezoek aan scholen en voetbalfaciliteiten van het eiland en er worden voetbalclinics voor kinderen georganiseerd.

Aan het einde van het bezoek zal een vriendschappelijke wedstrijd worden gespeeld tussen het nationaal elftal van Curaçao en Ajax. Het oefenduel met de Amsterdammers maakt voor het nationale elftal van Curaçao deel uit van een oefencampagne in aanloop naar de start van de CONCACAF Nations League in juni 2022, waarin er tegen Honduras en Canada wordt gespeeld.

Ajax gaat voor het naar Curaçao vertrekt enkele belangrijke weken tegemoet. Met nog zes speelrondes op het programma is de voorsprong van de Amsterdammers na afgelopen weekend vier punten. Naaste achtervolger PSV liet dure punten liggen in Enschede, na een 3-3 gelijkspel tegen FC Twente. Ajax kwam even daarvoor op bezoek in Groningen ook op achterstand, maar stelde wel orde op zaken en won met 1-3. Voor de conclusie in de Eredivisie komen beide ploegen elkaar ook nog tegen in de finale van de TOTO KNVB Beker, op 17 april in De Kuip. Europees is Ajax uitgespeeld nadat het in de achtste finales van de Champions League door Benfica werd uitgeschakeld (2-2 in Lissabon, 0-1 in Amsterdam).